Policía ejecuta desalojo de exasesor presidencial ‘Choreco’ en vivienda

La Fuerza Pública ejecutó la tarde de este jueves una orden de desalojo de vivienda en contra del exasesor presidencial, Federico ‘Choreco’ Cruz, quien dirigió la comunicación del mandatario Rodrigo Chaves en campaña y fue uno de sus principales consejeros en la primera parte del gobierno.

De acuerdo con información oficial del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el operativo se llevó a cabo en el distrito de Concepción, en La Unión de Cartago. Allí, las autoridades tomaron posesión de la casa del exasesor debido a un proceso monitorio arrendaticio (utilizado para reclamar deudas derivadas del contrato de arrendamiento, como el pago de rentas impagadas) abierto en su contra.

“A las 14:00 horas de este 8 de agosto se efectuó la puesta en posesión de un inmueble ocupado anteriormente por el señor Cruz, lo anterior ordenado en proceso monitorio arrendaticio y que fue comisionado a la Fuerza Pública en consideración de lo establecido en el artículo 148 del Código Procesal Civil. ‘Cuando deba entregarse un bien mueble o inmueble y el obligado no lo hiciera voluntariamente, se procederá a la entrega o puesta en posesión…'”, detalló Seguridad Pública en un comunicado esta noche.

“Es falso que sea objeto de allanamiento”

Horas antes de esta aclaración por parte del Ministerio de Seguridad Pública, Celso Gamboa Sánchez, abogado y exmagistrado, publicó en sus redes sociales un mensaje donde aseguraba que Federico Cruz se encontraba fuera del país, que se estaba mudando de vivienda y que solicitó ayuda a la Fuerza Pública para dejar constancia del retiro de sus bienes.

Sin embargo, el MSP desvirtuó estas publicaciones en redes sociales y aclaró que se trató, efectivamente, de un desalojo.

El abogado y exmagistrado Celso Gamboa informó que, en su papel como representante legal de Federico 'Choreco' Cruz, precisó que este se encontraba fuera del país. Aseguró que la Fuerza Pública que se encontraba en su residencia estaba colaborando en la documentación de sus bienes, debido a que Cruz se mudaría de domicilio. (Imagen: captura de redes sociales de Celso Gamboa)

La Fuerza Pública llevó a cabo una orden de desalojo, la tarde de este jueves 8 de agosto, en la vivienda del exasesor presidencial Federico 'Choreco' Cruz. Según información del MSP, el operativo se llevó a cabo por un proceso monitorio arrendaticio en contra de 'Choreco' Cruz. (Foto: cortesía)

El 11 de diciembre del 2023, Chaves declaró en una entrevista con Diario Extra que Choreco ya no era su asesor, ya no le hablaba al oído y ya no era parte del comité editorial. Ese día, el publicista debía comparecer en la Asamblea y, consultado por los diputados, dijo que lo publicado le tomó por sorpresa.

Unos días antes, el 4 de diciembre, La Nación había dado a conocer que el propio Chaves se aseguró, en 2022, de que Choreco fuese parte de la polémica contratación de $405.000 adjudicada al empresario Christian Bulgarelli con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.