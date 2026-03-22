Editorial

Editorial: La lección del caso de Celso Gamboa y el riesgo de repetir errores

Los futuros diputados tendrán en sus manos decidir la continuidad o sustitución de más de la mitad de los integrantes de la Corte Suprema. El caso de Celso Gamboa, que en pocos años pasó de alto juez a extraditado, impone una profunda reflexión sobre la rigurosidad del proceso de elección de magistrados

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Por La Nación
Celso Gamboa siendo extraditado a Estados Unidos.
El exmagistrado Celso Gamboa fue extraditado a Estados Unidos la mañana del viernes 20 de marzo del 2026. (OIJ/OIJ)







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