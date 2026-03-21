El País

Primer extraditado en la historia de Costa Rica es un exmagistrado, ¿cómo evitar que se repita el caso de Celso Gamboa?

Proceso reabre el debate sobre los controles en la elección y sanción de magistrados, ante la dificultad de removerlos del cargo

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Por Yeryis Salas
Celso Gamboa fue destituido de la Corte Plena por sus vínculos con el caso del cemento chino. (Mayela López)







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Celso GamboaExtradiciónCorte Plena
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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