Editorial: El otro lado de las elecciones: la victoria cívica que empezó en las calles y terminó en las urnas

En los días previos a los comicios, el país volvió a vibrar con entusiasmo y abundaron las muestras de ese patriotismo que tanto extrañábamos. El 69% de los más de 3,7 millones de personas empadronadas acudió a votar. Así, se quebró la creciente tendencia al abstencionismo, que cayó del 40% registrado en 2022

Por La Nación
Ambiente en la fuente de la Hispanidad a la espera de los resultados de las elecciones 2026.
En los días previos al domingo de las elecciones e incluso ese mismo día, la rotonda de la Hispanidad fue punto de encuentro para cientos de ciudadanos que llevaban consigo banderas partidarias y de Costa Rica. (Henry Campos/Cortesía)







