Directora de los ‘Chinaokes’ sacude Costa Rica con impactante video que no deja a nadie indiferente: véalo aquí

El video, dirigido por la productora de los 'Chinaokes', muestra a Costa Rica como una finca que se está incendiando.

La productora audiovisual Melany Mora, quien saltó al ojo público en Costa Rica por ser la directora de los Chinaokes desde el 2024, volvió a poner todo su talento y visión política para estremecer al país, esta vez de cara a las elecciones del próximo 1.° de febrero.

Mora estrenó este 26 de enero en redes sociales un video titulado Apaguemos este incendio juntos. En cuestión de una hora, este material audiovisual ya acumula más de 120.000 reproducciones en Instagram y un sinfín de reacciones que van desde ciudadanos hasta artistas y políticos.

Durante el video, se utiliza la metáfora de Costa Rica como una finca, mientras la artista nacional va hilando un contundente y agudo mensaje que tiene como fin incentivar el voto y rechazar el autoritarismo latente en suelo tico.

Inicialmente, hace un señalamiento sobre los errores que arrastra la sociedad tica, como consecuencias de las crisis que hoy se atraviesa.

“A esta finca la han administrado mal. Robaron tanto que terminaron robándose hasta nuestras ganas. Me cuesta creer que esta es la misma finca donde jugué siendo niña, cuando la puerta se dejaba abierta y no había primos lejanos, solo hermanos”, dice parte de la reflexión.

Posteriormente, en una de las imágenes más impactantes, se denuncia la inseguridad que tiene a la población viviendo entre candados y rejas.

Mientras se presenta un paisaje rural idílico, con un grupo de campesinos, la escena (casi una postal costumbrista) se tiñe de sangre, cuando estas personas resultan asesinadas a disparos.

“El Pura Vida se convirtió en Pura Muerte", resume la narradora con fuerza.

Además de ser la directora, Melany Mora es la narradora del potente video. (Captura de video)

El video también apunta contra el gobierno actual e incluso reproduce insultos y descalificaciones que han sido emitidas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la diputada oficialista Pilar Cisneros.

“¿Cómo no vamos a tener miedo si le dimos la llave a una administración que le gusta jugar con fuego y discursos incendiarios que solo culpan, señalan y dividen?”, cuestiona Mora.

Lo que hasta ese momento viene siendo una analogía de alta carga emotiva, aterriza en una realidad cruda, al presentarse los siguientes datos correspondientes a la administración Chaves Robles:

Presupuesto para educación más bajo de los últimos años 25 años.

Recortes en 67.000 becas.

871 centros educativos con orden sanitaria.

Aumento de un 40% la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

190.000 personas esperando una cirugía.

Ataques a la prensa, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a la Contraloría General de la República.

Búsqueda de reelección consecutiva y de cambiar la Constitución Política con 40 diputados.

En el video se critica el accionar incendiario del gobierno. (Captura de video)

Hacia el final del video, se ahonda en los riesgos del autoritarismo, asegurando que los ticos no deben cometer el mismo error de países vecinos en donde calaron gobiernos dictatoriales.

“Nuestra finca no es perfecta, pero es nuestra. En Costa Rica, al cumplir 18 años no nos llaman a defender el país con un arma; nos llaman a defenderlo en una urna. Por eso, con nuestro voto hay que apagar este incendio juntos y cuidar la finca que tanto le costó a nuestros abuelos construir”,

“Porque esta finca, su historia, su naturaleza, su libertad y su gente son nuestra herencia más grande. No dejemos que decidan por nosotros”, concluye la narración.

Este video surgió de una campaña de recolección de fondos publicada por Melany Mora, la cual recibió donaciones de 150 personas. Ante el apoyo, la directora decidió que no podía quedarse en un spot y abrió unas redes sociales llamadas Cuidemos la Finca CR, como una iniciativa de articulación popular.

Además, Mora volvió a aliarse con James Meneses, quien es su socio en los chinaokes y fue el encargado de la producción del video.