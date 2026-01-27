Viva

Directora de los ‘Chinaokes’ sacude Costa Rica con impactante video que no deja a nadie indiferente: véalo aquí

Melany Mora lanzó un potente audiovisual que ya acumula decenas de miles de reproducciones y un sinfín de reacciones

Por Juan Pablo Sanabria
Melany Mora
El video, dirigido por la productora de los 'Chinaokes', muestra a Costa Rica como una finca que se está incendiando. (Captura de video)







