Así ha evolucionado la participación electoral en el extranjero: Vea la comparación entre 2022 y 2026

Las urnas en el extranjero de las elecciones 2026 abrieron de 9 a. m. a 7 p. m., según el huso horario de cada país. En la foto: Fotografía Jonathan Jiménez Flores

Para las 4 p. m. de este domingo, 23 juntas receptoras de votos en el extranjero ya habían cerrado y se tenían datos de la participación electoral y abstencionismo en esta jornada electoral del 2026.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hizo un comparativo entre 2022 y 2026, que comunicó en la conferencia de prensa celebrada en su sede central en San José, la tarde del domingo electoral.

Según los datos proporcionados, estos son los porcentajes de los costarricenses que acudieron a las urnas; en casi todas se aprecia un aumento importante.

Participación en urnas en el extranjero

Berlín, Alemania. Participación 2022, 36%; participación 2026, 42%.

Canberra, Australia. Participación 2022, 16%; participación 2026, 23%.

Viena, Austria. Participación 2022, 34%; participación 2026, 50%.

Bruselas, Bélgica. Participación 2022, 32%; participación 2026, 56%.

Pekín, China. Participación 2022, 6%; participación 2026, 18%.

Shangai, China. Participación 2022, 35%; participación 2026, 24%.

Seúl, Corea del Sur. Participación 2022, 46%; participación 2026, 57%.

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Participación 2022, 54%; participación 2026, 57%.

Madrid, España. Participación 2022, 22%; participación 2026, 38%.

París, Francia. Participación 2022, 33%; participación 2026, 53%.

Nueva Delhi, India. Participación 2022, 8%; participación 2026, 43%.

Yakarta, Indonesia. Participación 2022, 54%; participación 2026, 38%.

Tel Aviv, Israel. Participación 2022, 18%; participación 2026, 15%.

Roma, Italia. Participación 2022, 19%; participación 2026, 22%.

Tokio, Japón. Participación 2022, 26%; participación 2026, 31%.

Nairobi, Kenia. Participación 2022, 100%; participación 2026, 53%.

La Haya, Países Bajos. Participación 2022, 43%; participación 2026, 59%.

Doha, Catar. Participación 2022, 49%; participación 2026, 55%.

Londres, Reino Unido. Participación 2022, 37%; participación 2026, 45%.

Moscú, Rusia. Participación 2022, 25%; participación 2026, 36%.

Singapur, Singapur. Participación 2022, 22%; participación 2026, 42%.

Berna, Suiza. Participación 2022, 34%; participación 2026, 43%.

Ankara, Turquía. Participación 2022, 50%; participación 2026, 47%.