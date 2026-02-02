¿Cuáles fueron los cantones donde más y menos ticos votaron?

Las largas filas estuvieron de nuevo presentes durante toda la jornada en la mayoría de centros educativos.

La jornada electoral de este 1.° de febrero se convirtió en una de las de mayor participación de los votantes en los últimos 28 años.

La cifra de abstencionismo, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reporta el 96% de las mesas escrutadas, alcanza el 39,9%, lo que significa que un 69,1% de los costarricenses inscritos en el padrón salieron a ejercer el voto.

Sin embargo, ese promedio nacional se aleja de la realidad de una veintena de cantones, donde los números fueron muy distintos en ambos opuestos.

Según el reporte del TSE, Zarcero fue el cantón que registró la cifra de abstencionismo más baja del país con un 17,2%.

Precisamente los cantones de San José, Heredia, Alajuela y Cartago, son los que registran mayores niveles de participación.

En total, 22 cantones de esas provincias del Gran Área Metropolitana, registraron cifras de abstencionismo inferiores al 25%.

Del otro lado, aparecen 13 cantones donde más del 40% de sus habitantes con posibilidad de elegir al presidente y diputados no se acercaron a las urnas.

La jornada de este domingo fue una de las más concurridas, muchos llegaron a votar en los últimos minutos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esos cantones se ubican en Guanacaste, Alajuela (zona norte), Puntarenas y Limón, donde usualmente la apatía política es relacionada con el abandono que perciben los habitantes hacia esas poblaciones.

Precisamente, los primeros lugares de este listado son ocupados por cantones que tradicionalmente son señalados como los que menos votan: Talamanca, Corredores, Golfito y esta vez también se sumó Puerto Jiménez.

En el caso del cantón limonense, la participación de sus habitantes fue la más baja del país con un 51%, es decir el abstencionismo ahí superó el 49%.

En el siguiente enlace puede descubrir cómo votó el cantón o la mesa electoral, donde le correspondió votar.