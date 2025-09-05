Editorial

Editorial: El ministro Lücke y su desenfoque en las prioridades

El nuevo ministro debe entender que no se gobierna para las calificadoras de riesgo, sino para los ciudadanos.

Por La Nación
Ministro de Hacienda, Rudolf Lucke, y agentes oficiales del OIJ en allanamiento
Lücke debe entender que no se gobierna para las calificadoras de riesgo, sino para los ciudadanos que hoy sienten gran temor de caminar por la calle. (La Nación/Archivo)







