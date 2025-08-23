Editorial

Editorial: Cuando el presidente intenta tapar el sol con un dedo

Quedó en evidencia la contradicción de un gobernante que admite la existencia de un desastre y, al mismo tiempo, se empeña en minimizarlo. Los costarricenses no queremos vivir en un país donde el simple hecho de salir a la calle nos pone en riesgo de muerte. ¿Por qué desde el gobierno pretenden engañarnos invisibilizando una tragedia que todos vemos con dolor y temor?

Por La Nación
Presidente Rodrigo Chaves Robles
editorialRodrigo Chavesinseguridaddesastrecrisis de inseguridad y homicidiostasa de homicidios
