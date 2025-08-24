Columnistas

Inseguridad: ¿puede decirse que estamos en un punto de inflexión y de no retorno?

Somos un país que hoy es víctima de sicarios motorizados con armas de fuego. A las autoridades responsables les digo: recuerden que por sus acciones (o su inacción) los juzgará la historia

Por Nuria Marín Raventós

Los números muestran cómo la inseguridad ciudadana se ha salido de control en Costa Rica. En la última semana, ha sido tan alto el número de muertes que vamos hacia la normalización de la existencia de cifras elevadas en todo el territorio nacional.








Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

