Diputados encaran a ministro de Hacienda por retener dinero para OIJ: ‘Es más peligroso tener la seguridad sin recursos’

Carlos Felipe García, del PUSC, cuestionó al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, si realmente el Ejecutivo no entrega el dinero al OIJ y la Fiscalía porque no quiere.

Los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa encararon este martes al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, durante la primera audiencia del trámite del proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2026.

Legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP) le cuestionaron al jerarca que esté centrando los incrementos presupuestarios en el Poder Ejecutivo, mientras que al Poder Judicial le da un incremento prácticamente nulo y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), más bien, le está recortando los gastos en relación con el 2025.

Las críticas no solo se centraron en la presupuestación para el próximo año, sino también en la negativa del gobierno de Rodrigo Chaves en transferir el dinero que el Congreso destinó para la creación de plazas adicionales en el OIJ, el Ministerio Público e, incluso, la Fuerza Pública.

A finales del año pasado, antes de aprobar el Presupuesto 2025, los diputados escucharon las peticiones de los tres cuerpos policiales, y destinaron ¢12.113 millones para la creación de 548 plazas en esas tres dependencias, dos de ellas del Poder Judicial y la otra del Ejecutivo.

No obstante, el gobierno de Rodrigo Chaves ha retenido las partidas aprobadas, pese a la crisis de inseguridad que atraviesa el país y al clamor de la Policía Judicial y la Fiscalía para tener refuerzos.

En particular, la negativa del presidente para soltar ese dinero al Poder Judicial se ha notado después de que dichas policías judiciales han avanzado en investigaciones relacionadas con jerarcas del gabinete.

El secretario de la Comisión de Hacendarios, Carlos Felipe García, cuestionó directamente a Rudolf Lücke, al preguntarle si tiene razón el director del OIJ, Randall Zúñiga, cuando dice que el Ejecutivo simplemente no quiere girar el dinero para el combate al crimen organizado.

Ante el cuestionamiento directo, el ministro de Hacienda evadió la respuesta directa y alegó que la negativa responde a un “tema de prudencia con el pago de intereses”.

Esa fue la misma respuesta que le dio Lücke a La Nación, este lunes, cuando se le preguntó sobre las plazas policiales y el jerarca hacendario adujo que es más relevante pagar el servicio de la deuda pública que incrementar el presupuesto para el combate a la inseguridad, con plazas para agentes judiciales y fiscales.

Precisamente, la presidenta de Hacendarios, Paulina Ramírez, le reclamó al ministro de Hacienda que no solo el presupuesto del Poder Judicial no aumenta, a diferencia del Ejecutivo, sino que en el OIJ se reducen ¢247 millones en relación con el ejercicio económico 2025.

Ramírez también refutó el argumento de Lücke sobre los peligros de tomar recursos del servicio de la deuda para financiar las plazas policiales, pues fustigó que en los tres presupuestos anteriores haya sobrado mucho dinero de esa partida y ahora no quieran dar los recursos.

De hecho, la verdiblanca puntualizó que, a mayo de este año, había remanentes de esa partida de servicio de la deuda por ¢93.000 millones que bien pueden emplearse para las plazas.

“Es más riesgoso tener la seguridad sin recursos. Las vidas de las personas son mucho más importantes, esta crisis le está costando la vida a los costarricenses”, dijo la liberacionista.

El también verdiblanco Luis Fernando Mendoza señaló que casi la mitad de la población considera que la inseguridad es el actual problema del país, actualmente, y añadió que el OIJ requiere abrir oficinas en Tamarindo, La Cruz y bahía Drake, “donde campea la droga”.

Eliécer Feinzaig, del PLP, rechazó el criterio de la jefa oficialista, Pilar Cisneros, de que el Ejecutivo no tiene nada que ver con el presupuesto del OIJ, pues ella argumentó que eso depende del Poder Judicial y sus magistrados. “Es un problema interno en que el gobierno no tiene ni voz ni voto”, alegó.

“Claro que hay decisión del gobierno, porque les dice a todos los ministerios que crezcan, pero al Poder Judicial le dice que no puede. Gira una directriz a todas las instituciones. Claro que hay una decisión del gobierno, los ministerios crecen en un 3,11%, pero el Poder Judicial solo un 0,2%”, señaló Feinzaig.

A partir de este martes, desfilarán por la Comisión de Hacendarios todos los ministros y jerarcas de los poderes Judicial y Legislativo, para exponer sus presupuestos, durante dos meses.