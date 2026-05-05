Editorial

Editorial: El hospital geriátrico y la factura del tiempo perdido

En dos décadas, el número de personas mayores de 65 años se duplicará, una presión demográfica que exige respuestas urgentes. El actual edificio, con 68 años de antigüedad y solo 141 camas, ya sobrepasó su vida útil y presenta vulnerabilidades críticas ante un eventual incendio

EscucharEscuchar
Por La Nación
Adultos mayores abandonados en hospitales
El INEC alertó de que, en cuestión de dos décadas, al 2044, se duplicará el número de ciudadanos de 65 años o más. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialCCSShospital geriátricoadultos mayoresJunta Directiva de la CCSS
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.