Foros

Costa Rica envejece y el hospital para adultos mayores se queda muy corto

El nuevo hospital permitiría duplicar la capacidad instalada –de 139 a 297 camas–, además contaría con Emergencias 24 horas, bloque quirúrgico y Unidad de Cuidados Intensivos. Se tienen los recursos financieros y la voluntad técnica, lo que falta es decisión

EscucharEscuchar
Por Alicia Avendaño
Entrada a un salón de hospital con camas de pacientes hospitalizados.
El único hospital de la CCSS especializado en atender adultos mayores, el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, posee decenas de fuentes de riesgo para incendio. (Luis Navarro/Luis Navarro para LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alicia Avendañoadultos mayoresenvejecimientoHospital Nacional de Geriatría y GerontologíaRaúl Blanco Cervantesnuevo hospital geriátrico

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.