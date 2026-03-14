El País

¿Por qué se atrasó seis años la inauguración del nuevo hospital geriátrico?

Complejo procesos de expropiaciones vuelve incierto el cronograma de construcción del centro médico

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Por Yeryis Salas
Adultos mayores sostienen una pancarta exigiendo un nuevo hospital
Miembros de Ageco y de la Junta de Salud del hospital Geriátrico, acudieron a la Asamblea Legislativa, el 29 de enero del 2025, para exiger la construcción de un nuevo hospital a la nueva jerarca de la CCSS, Mónica Taylor. (Mayela López/Mayela López)







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Hospital geriátricoCCSS
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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