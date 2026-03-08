Defensoría alerta que nuevo hospital geriátrico estaría listo en el 2038, seis años después de lo previsto

La Junta Directiva de la CCSS acordó expropiar 16 terrenos cercanos al Hospital Geriátrico para construir allí la ampliación del centro médico y sus nuevos servicios.

El nuevo hospital geriátrico, que originalmente iba a ser inaugurado en el 2032, atrasaría su apertura hasta el 2038, alertó el viernes anterior la Defensoría de los Habitantes, tras reunirse con miembros de la Junta de Salud del Hospital Blanco Cervantes.

La razón del atraso serían las expropiaciones de terrenos necesarias para completar las obras en terrenos aledaños al actual hospital, ubicado en San José.

La directora de Planificación Institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Susan Peraza, aseguró que las expropiaciones y procedimientos de contratación pública dependen “en gran medida de factores externos a la institución”.

Esta demora fue calificada como “grave e inaceptable” por parte de la Defensoría, por el rezago que representaría para la atención de la creciente población adulta mayor, la cual representaba un 10,1% de la población de Costa Rica en el 2022, y se proyecta que esa cifra aumente a 16,5% en el 2040.

“Cada día que se retrasa una obra de gran importancia para garantizar mejores condiciones de vida a la población adulta mayor es un tiempo irrecuperable desde el punto de vista de salud pública”, declaró el viernes el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira.

La Defensoría llamó a la CCSS a avanzar en el hospital nuevo y a atender las necesidades del edificio actual, señaladas el año anterior por el Cuerpo de Bomberos. Las principales mejoras que requiere el hospital son en el servicio de urgencias y hospitalización, además de que se deben atender riesgos en materia de seguridad relacionados con la red eléctrica y salidas de emergencia.

Este martes, la Junta Directiva de la CCSS conoció el informe semestral de avance del nuevo hospital. Se detalló que la primera etapa consistirá en emergencias, hospitalización, bloque quirúrgico y servicios de apoyo, mientras que la segunda etapa comprenderá la consulta externa, hospital de día y servicios administrativos.

La primera etapa costará ¢145,7 millones, y la CCSS detalló que ya existe viabilidad financiera para los gastos operativos asociados a su futura puesta en funcionamiento, tras el criterio favorable de la Gerencia Financiera de la institución.

La Junta Directiva acordó que en tres meses el equipo responsable del proyecto debe presentar un nuevo informe de avance.

En febrero del 2025, los directivos habían acordado declarar de interés institucional los 16 terrenos ubicados en un área aledaña al actual hospital.

Jorge Granados Soto, gerente de infraestructura de la CCSS, explicó en aquel momento que el área comprende 5.040 m², de los cuales la CCSS es propietaria del 45%. El restante 55% (2.796,83 m²) debe expropiarse a diferentes propietarios.