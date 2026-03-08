El País

Defensoría alerta que nuevo hospital geriátrico estaría listo en el 2038, seis años después de lo previsto

Obra iba a ver la luz originalmente en el 2032, pero se atrasaría su inauguración por las expropiaciones

Por Yeryis Salas
La fachada del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
La Junta Directiva de la CCSS acordó expropiar 16 terrenos cercanos al Hospital Geriátrico para construir allí la ampliación del centro médico y sus nuevos servicios. (Rafael Pacheco Granados)







Yeryis Salas

