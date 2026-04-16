El País

Junta de Salud del Blanco Cervantes estalla contra la CCSS: es ‘inaceptable’ postegar al 2038 el nuevo hospital de adultos mayores

La Junta manifestó que la respuesta de la CCSS no puede ser la resignación frente al deterioro de los servicios geriátricos.

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Por Sebastián Sánchez
Personas adultas mayores sostienen una manta que pide construir un nuevo hospital.
En enero del 2025, un grupo de adultos mayores se manifestó durante la comparecencia de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, en la Asamblea Legislativa. (Mayela López/Foto:)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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