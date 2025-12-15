El País

‘Vivimos una crisis de cuidados, debemos garantizar servicios para el adulto mayor’, dice especialista argentino

Cristian Matías Gallo, especialista argentino en Medicina interna y Geriatría estuvo en Costa Rica para exponer su trabajo de atención domiciliaria en adultos mayores. ‘La Nación’ conversó con él

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Equipo médico atiende a una señora adulta mayor que está sentada en una silla de ruedas.
En Costa Rica sí existe una figura de atención médica a domicilio en adultos mayores, pero esta solo se limita a consultas médicas y exámenes, no hay un programa estructurado de hospitalizaciones en el hogar de la persona. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







Adultos mayoresAtención domiciliariaServicios de cuidoHospitalizaciones
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

