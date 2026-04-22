Hospital geriátrico: una decisión absurda y cruel

“Cruel, costosa e irresponsable”: así calificó la presidenta de la Junta de Salud del Hospital Blanco Cervantes, Alicia Avendaño Rivera, la decisión de retrasar hasta el año 2038 el proyecto del nuevo hospital geriátrico. Las expropiaciones han dejado de ser un obstáculo, ya que 13 de las 16 propiedades cuentan con avalúo aceptado.

La población adulta mayor y sus familiares ansían contar con un hospital geriátrico moderno, que funcionaría como hospital escuela y centro de investigación. Una de las actuales falencias consiste en que el servicio de Urgencias solo funciona en “horario de oficina”, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 4 p. m., situación que obliga, los fines de semana, a trasladar a los pacientes a otros hospitales, cuyos servicios de Emergencias están saturados.

Urge que las autoridades involucradas revisen y acorten el cronograma del proyecto. Mientras tanto, como remedio a corto plazo, podrían al menos ampliar el horario de Emergencias a tiempo completo.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Bien por el BNCR

El BNCR, amablemente, se interesó por una queja expuesta en este espacio: la atención por ausencia de personal. Tanto los encargados de la oficina de atención al cliente como –creo– el gerente, se tomaron en serio la queja sobre la mala atención que recibió mi esposa y buscaron cómo corregir. Eso me gusta de las instituciones responsables con sus clientes. Gracias, BNCR.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes Oca

Un gobierno sin atestados para la ONU

Cuando estudiamos diplomacia en el entonces Instituto Manuel María de Peralta, aprendimos que los puestos en los organismos internacionales son un asunto de Estado. De ahí que todo costarricense siempre deba celebrar los logros de sus coterráneos en las grandes ligas internacionales, como lo intenta doña Rebeca Grynspan, en nombre de Costa Rica, para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, es muy difícil defender semejante premisa cuando nuestra voz pluralista, verde y defensora de los derechos humanos está temporalmente silenciada por un gobierno de turno que ya no cuida sus bosques costeros y tampoco lo hace con las personas migrantes, por no hablar de las burlas diarias a la institucionalidad democrática.

Da pena oír al propio presidente ofender verbalmente a los funcionarios de Naciones Unidas y saber que, en cuatro años, no se atrevió a poner un pie en la Asamblea General de la ONU. Irónicamente, este gobierno carece de atestados, mientras que a la candidata para tan prestigioso puesto le sobran.

Alejandro Vargas Johansson, Naranjo

Diplomacia para evitar desencuentros

El debate en torno al mensaje del presidente de Estados Unidos y la respuesta del papa León XIV ha generado intensas reacciones. Como ha señalado León XIV, es la hora de construir puentes, mejorar la convivencia y el respeto en la sociedad. La diplomacia también enseña a escribir mejor: no argumentar con violencia, sino sopesar cada palabra, cada coma y cada enfoque. Todo comienza con el respeto a las personas, sin confundirlas con las ideas. La buena argumentación requiere tiempo; dejar reposar lo escrito ayuda a evitar excesos, recuperar la calma y prevenir enojos innecesarios. Si está molesto, escriba y déjelo reposar: al día siguiente, verá cuánto cambia el enfoque.

José Joaquín Chaverri Sievert, Escazú

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