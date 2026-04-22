Cartas

Hospital geriátrico: una decisión absurda y cruel

Una de las actuales falencias consiste en que el servicio de Urgencias solo funciona en ‘horario de oficina’, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 4 p. m.

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Por Redacción de La Nación

“Cruel, costosa e irresponsable”: así calificó la presidenta de la Junta de Salud del Hospital Blanco Cervantes, Alicia Avendaño Rivera, la decisión de retrasar hasta el año 2038 el proyecto del nuevo hospital geriátrico. Las expropiaciones han dejado de ser un obstáculo, ya que 13 de las 16 propiedades cuentan con avalúo aceptado.








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