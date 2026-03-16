El País

¿Por qué es necesario un nuevo hospital para adultos mayores? Asociación explica las razones

Apronage, Asociación que apoya al Hospital Nacional de Geriatría, explica el porqué es necesario un nuevo edificio para atender a los mayores

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Por Ángela Ávalos Rodríguez
Entrada a un salón de hospital con camas de pacientes hospitalizados.
El único hospital de la CCSS especializado en atender adultos mayores, el Hospital Nacional Geriátrico, tiene 38 fuentes de riesgo para incendio. El edificio de hospitalización tiene más de 60 años. (Luis Navarro/Luis Navarro para LN)







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Ángela Ávalos Rodríguez

Ángela Ávalos Rodríguez

Ingresó a La Nación en 1993. Cubre salud. Graduada de la UCR, máster de la Universidad Complutense, con formación en CDC y NIH, entre otros. Redactora del Año de La Nación 1998, premio SIP 1997, Premio Nacional de Periodismo de Salud OPS 2002, Premio Cámara Costarricense de la Salud 2022. Coautora de Comunicación, palanca para la acción en salud.

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