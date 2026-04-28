Economía

Gasto médico de la CCSS para atender a adultos mayores se triplicará en 15 años

La proporción de personas de 65 años y más pasaría de cerca del 10% en 2023 a alrededor del 18% en 2038

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Por Luis Enrique Brenes
Adultos mayores abandonados en hospitales
El gasto asociado con la población adulta mayor evidencia una aceleración significativa en el costo del Seguro de Salud. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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