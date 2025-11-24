El País

Una teleasistencia acompaña a adultos mayores de Heredia: ¿cómo es?

Comenzó como proyecto piloto de la Municipalidad de Heredia, hoy beneficia a 317 adultos mayores que viven solos o tienen discapacidad, le contamos cómo funciona

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Una adullta mayor, de espaldas, utiliza servicio de teleasistencia.
Margoth Escamilla es una de las beneficiarias de este proyecto en la Municpalidad de Heredia. Ella muestra cómo utilizar el servicio, si requiere ayuda solo oprime el botón rojo. (Municipalidad de Heredia/Municipalidad de Heredia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Adultos mayoresServicios de cuido para adultos mayoresInforme Estado de la Nación 2025Proyecto Estado de la NaciónMunicipalidad de Heredia
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.