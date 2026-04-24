El País

Cuatro hospitales de la CCSS siguen en papeles pese a $870 millones: trabas en licitaciones y expropiaciones frenan obras

¿Cómo es posible tanta inversión sin resultados? Los proyectos en Limón, Cartago, Geriatría y el Hospital de Niños acumulan atrasos por fallas estructurales en la ejecución

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Por Patricia Recio
La Caja postergó la construcción del Hospital de Geriatría y se estima que podría estar hasta en el 2038. (Alber Marín)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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