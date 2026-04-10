El País

CCSS dio orden de inicio a Hospital de Cartago sin tener listo anteproyecto

Entidad asegura que etapa de diseños solo se atrasará un mes, a pesar de que empresa recibió insumos con casi cinco meses de atraso

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Por Patricia Recio
Terreno para el nuevo hospital de Cartago
El nuevo hospital se construirá en el Guarco de Cartago (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Hospital de CartagoCCSSNuevo hospital de Cartago
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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