Corrillos Políticos

Algo produjo el gobierno de Laura Fernández en la oposición

No solo los exabruptos han influido, sino también determinadas acciones

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Por Esteban Oviedo
Plenario Legislativo, sesión ordinaria
Diputados de oposición en el plenario legislativo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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