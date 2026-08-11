Oposición acusa al gobierno de bloquear agenda legislativa a propósito: ‘Nadie apoya jornadas 4-3′

El proyecto de ley de jornadas 4-3 anula cualquier posibilidad de negociación política en el plenario, porque obliga a los diputados a sesionar a doble turno, de lunes a jueves, para tramitar 4.248 votaciones.

Los jefes de las fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa acusaron al gobierno y a la bancada oficialista de bloquear la agenda de las sesiones ordinarias del Congreso, periodo de tres meses en que son los diputados los que tienen el control de los órganos parlamentarios y la obligación de negociar entre ellos para definir cuáles expedientes avanzan.

Ese bloqueo se da con la puesta a despacho del expediente 24.290, proyecto de ley sobre jornadas extraordinarias 4-3, que fue reactivado este lunes por el jefe del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta.

El proyecto debe tramitarse mediante la moción de vía rápida que se le aprobó a mediados de 2025, mecanismo dentro del cual hay pendientes de votación 1.683 mociones de fondo, de las 2.564 presentadas originalmente, más 2.564 revisiones, para un total de 4.248 votaciones pendientes.

Además, la moción de vía rápida obliga a los diputados a sesionar a dos turnos, de lunes a jueves, centrados exclusivamente en ese expediente: las mañanas de 9 a. m. a 12 mediodía y las tardes de 3 p. m. a 7 p. m., excepto miércoles, que se mantiene la agenda ordinaria.

La presidencia legislativa convocó a los legisladores para retomar ese trámite a partir de este martes por la mañana, lo que significa la anulación de cualquier otra agenda en el plenario.

Días atrás, Nogui Acosta había dicho a La Nación que sí era posible lograr acuerdos entre las fracciones del oficialismo y la oposición, y afirmó que se plantearía en los primeros días de agosto, para este periodo de tres meses en que son los diputados los encargados de definir cuáles proyectos avanzan, por acuerdo multipartidario.

Sin embargo, sus acciones de este lunes cambian el panorama, y los voceros de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) consideran que el bloqueo del gobierno es a propósito.

Abril Gordienko, de la Unidad, aseguró que no es casualidad que ahora en ordinarias el gobierno reactive esa discusión, cuando son las fracciones las que podrían hacer avanzar sus agendas, mientras que el plan sobre jornadas extendidas “a nadie le interesa ya, ni al sector privado”.

“El país está lleno de emergencias: climática, de seguridad, de educación, el país está cada día más caro y la prioridad del gobierno es poner 4-3 en la mesa. Es parte de una estrategia para bloquear a las otras fracciones. No es momento de moverlo, porque nos va a bloquear”, dijo.

Para José María Villalta, vocero del FA, esa decisión del gobierno busca distraer la atención de las graves denuncias de corrupción y vínculos de los oficiales de la Fuerza Pública con el crimen organizado que salieron a la luz en los últimos días.

“Quieren la agenda bloqueada para que no se conozcan los proyectos de ley de interés de la ciudadanía que se podrían ver en ordinarias. Vamos a tener la agenda bloqueada con un proyecto que no satisface a nadie, lleno de errores, que ya perdió el interés. El Ejecutivo no lo convocó en sesiones extraordinarias y lo mete ahora para distraer, impedir que la Asamblea funcione bien y luego salir diciendo que aquí no se resuelve nada”, señaló el frenteamplista.

Claudia Dobles, de la CAC, coincidió en que el proyecto no tiene viabilidad y solo servirá para bloquear una agenda urgente de seguridad y educación. Agregó que el proyecto no resuelve nada y el sector empresarial no lo ve bien.

“Es evidente que buscan bloquear la agenda, ya no solo la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, sino también la agenda de sesiones ordinarias”, explicó.

En el caso de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez enfatizó que el proyecto, tal como está, no tiene el apoyo de la fracción. No obstante, dijo que están anuentes a buscar esquemas que les den seguridad jurídica a las empresas, sin afectar a las mujeres y jóvenes trabajadores.

Aunque mantuvieron ese proyecto fuera de la agenda por tres meses, en el periodo de mayo a julio en que el Ejecutivo tenía control de la agenda parlamentaria, ahora Nogui Acosta dice que es una discusión de la más alta prioridad, “clave para la generación de empleo y la competitividad del país”.

“Estamos dispuestos a sesionar día y noche para avanzar con su discusión. Costa Rica ha esperado demasiado, ya no es momento de seguir pateando la bola”, arguyó el jefe oficialista.