Política

Oposición acusa al gobierno de bloquear agenda legislativa a propósito: ‘Nadie apoya jornadas 4-3′

Voceros del bloque señalan la necesidad de atender crisis de seguridad, de educación, climática y económica, frente a estrategia de bloqueo

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Por Aarón Sequeira
Jefes de fracción negocian en plenario legislativo
El proyecto de ley de jornadas 4-3 anula cualquier posibilidad de negociación política en el plenario, porque obliga a los diputados a sesionar a doble turno, de lunes a jueves, para tramitar 4.248 votaciones. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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