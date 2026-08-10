Política

Nogui Acosta revive jornadas 4-3: oficialismo opta por el bloqueo legislativo

Proyecto sobre jornadas laborales de 12 horas tiene 1.683 mociones de fondo, más 2.564 revisiones, para un total de 4.248 votaciones por realizar

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Por Aarón Sequeira
El retiro de Rodrigo Chaves de la negociación con las fracciones de oposición, deja ahora esas funciones en el jefe de fracción Nogui Acosta y el viceministro de Asuntos Parlamentos, Alejandro Barrantes.
El jefe oficialista, Nogui Acosta (centro), conversa con el viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes (izq., de espaldas), y el subjefe de Pueblo Soberano, Juan Manuel Quesada, en el lobby del plenario. (Lucía Astorga/La Nación)







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Jornadas 4-3Bloqueo legislativoNogui Acosta
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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