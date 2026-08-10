Nogui Acosta revive jornadas 4-3: oficialismo opta por el bloqueo legislativo

El jefe oficialista, Nogui Acosta (centro), conversa con el viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes (izq., de espaldas), y el subjefe de Pueblo Soberano, Juan Manuel Quesada, en el lobby del plenario.

El jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, revivió este lunes, a la 1:03 p. m., el expediente legislativo 24.290, conocido popularmente como jornadas 4-3, iniciativa cuyo trámite estaba suspendido desde que inició funciones la actual Asamblea Legislativa.

Con esa decisión, el oficialismo anuncia que optó por el bloqueo del Congreso, pues la iniciativa se tramita por la vía rápida, pero implica la votación de 1.683 mociones de fondo que aún están pendientes, de las 2.564 que habían presentado los anteriores congresistas.

La moción de vía rápida implica que ese expediente tiene prioridad absoluta en el plenario y que se debe sesionar a doble turno, mañana y tarde, de lunes a jueves.

Además, están pendientes 2.564 mociones de revisión, lo que implica 4.248 votaciones por realizar en el plenario, en relación con ese proyecto de ley.

Acosta revivió el proyecto mediante una puesta a despacho que presentó en la Secretaría del Directorio, este lunes, mientras la fracción oficialista está reunida con el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, en una sesión tan privada que pidieron a los asesores legislativos salir del salón, en el piso 11 de la Asamblea.

La semana pasada, Nogui Acosta aseguró que era posible avanzar por la vía del diálogo interpartidario, durante las sesiones ordinarias, periodo de agosto a octubre donde las fracciones definen las prioridades de la agenda legislativa.

De hecho, el pacto entre partidos era no poner a despacho jornadas 4-3, para definir una agenda de proyectos en concordancia con el artículo 36 del Reglamento legislativo, que permite a cada fracción poner proyectos en el orden del día de acuerdo con la cantidad de diputados que tiene.

Con el plan sobre jornadas reactivado, el plenario volverá al bloqueo que vivieron los diputados entre agosto del año pasado y enero de este año, hasta que en febrero decidieron posponerlo para avanzar con otras iniciativas.

A su salida de la reunión con la bancada oficialista, Rodrigo Chaves evitó responder si la decisión de poner en agenda la propuesta sobre jornadas laborales extendidas de 12 fue de la Presidencia de la República.

“Lo de 4-3 lo coordina don Alejandro Barrantes (viceministro de Asuntos Parlamentarios) con la fracción y con don Nogui Acosta”, dijo el ministro.