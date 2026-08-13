Política

Pueblo Soberano se quiebra en moción para condenar insulto de Cindy Murillo a dos diputadas: se aprueba por un voto

Antonio Barzuna y José Miguel Villalobos votan a favor de moción de la oposición para rechazar de manera categórica la expresión de Murillo ‘damas de compañía’

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Por Aarón Sequeira
Insulto Cindy Murillo plenario legislativo
Varios diputados oficialistas y de oposición salieron del plenario legislativo, este jueves 13 de agosto, por la mañana, en protesta por el insulto de Cindy Murillo hacia Claudia Dobles y Abril Gordienko. (Cortesía /La Nación)







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Pueblo SoberanoCindy MurilloDama de compañía
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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