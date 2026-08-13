Pueblo Soberano se quiebra en moción para condenar insulto de Cindy Murillo a dos diputadas: se aprueba por un voto

Varios diputados oficialistas y de oposición salieron del plenario legislativo, este jueves 13 de agosto, por la mañana, en protesta por el insulto de Cindy Murillo hacia Claudia Dobles y Abril Gordienko.

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se quebró este jueves, en el plenario de la Asamblea Legislativa, en la votación de una moción para condenar el insulto que lanzó la oficialista Cindy Murillo contra las diputadas Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Dos de los oficialistas, Antonio Barzuna y José Miguel Villalobos, se apartaron de la línea de la bancada, y apoyaron el pronunciamiento donde se rechaza de manera categórica la expresión “damas de compañía” utilizada por Murillo para las dos legisladoras.

Eso permitió que la moción de orden se aprobara apenas por un voto, pues los demás oficialistas rechazaron condenar de forma personalizada a la guanacasteca por ese insulto, y presentaron una moción propia.

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