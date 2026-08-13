Política

Cindy Murillo, diputada del PPSO, se niega a disculparse tras llamar ‘damas de compañía’ a Claudia Dobles y Abril Gordienko

En una entrevista a un creador de contenido, la legisladora guanacasteca dijo que el PLN y el FA tenían un matrimonio, y dijo que las dos congresistas son ‘damas de compañía’ de esa relación

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Por Aarón Sequeira
Diputada, Pueblo Soberano, Cindy Murillo, Lago Arenal
Cindy Murillo, del PPSO, se negó a disculparse por usar el término 'damas de compañía' para referirse a Claudia Dobles y Abril Gordienko, término que suele referirse a mujeres que dan servicios sexuales a cambio de dinero. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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