Cindy Murillo, diputada del PPSO, se niega a disculparse tras llamar ‘damas de compañía’ a Claudia Dobles y Abril Gordienko

Cindy Murillo, del PPSO, se negó a disculparse por usar el término 'damas de compañía' para referirse a Claudia Dobles y Abril Gordienko, término que suele referirse a mujeres que dan servicios sexuales a cambio de dinero.

La diputada Cindy Murillo, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), calificó a Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y a Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), como “damas de compañía”.

Esa afirmación la hizo en el lobby del plenario de la Asamblea Legislativa, este jueves, durante una entrevista que le hizo el creador de contenido Rubén Rodríguez a la congresista oficialista.

Así reaccionó Cindy Murillo cuando en el plenario le pidieron disculparse por llamar ‘damas de compañía’ a Dobles y Gordienko

Murillo aseguró que el plantón por la democracia, celebrado el jueves pasado frente al edificio del Congreso, fue el matrimonio entre los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA), donde estuvieron también “las damas de compañía”, en referencia a Dobles y Gordienko.

Ese calificativo se refiere, popularmente, a las mujeres que reciben un pago por acompañar socialmente a un cliente, y en ocasiones incluye servicios sexuales de parte de la dama.

Este jueves, apenas inició la sesión del plenario legislativo, en la mañana, Dobles pidió la palabra para preguntar a la fracción del PPSO si romperían el cuórum y exigirían una disculpa de parte de la diputada Murillo.

Además, el oficialista José Miguel Villalobos no solo se solidarizó con Dobles y Gordienko, sino que además instó a su compañera de fracción a disculparse, algo que ella rechazó. De hecho, cuando Villalobos se volvió a ver a su compañera, ella negó mientras él todavía usaba la palabra.

“De una vez les voy a decir a ustedes, diputadas, y a mi compañero, abogado Villalobos: Dejen de estar confundiendo, vuelvan a ver la entrevista, lo primero que hice fue un análisis político, una comparación del matrimonio que se dio el 6 de agosto de 2026, porque él me preguntó sobre el plantón y sobre lo que yo pensaba. Y lo vuelvo a decir, para mí no fue una defensa del Poder Judicial, sino venir a ratificar la unión de hecho que ha tenido el PLN con los comunistas izquierdistas del Frente Amplio y dije, y las damas de compañía, y lo vuelvo a decir, refiriéndome a las damas de honor”, volvió a decir Murillo este jueves por la mañana.

Eso generó un zafarrancho en el plenario y múltiples reclamos de parte de los congresistas de la oposición. En ese momento empezaron a oírse reclamos desde varias curules, por lo que la presidenta legislativa, Yara Jiménez, tuvo que decretar un receso.

El espacio con la sesión suspendida se prolongó por más de una hora, entre recesos y rupturas de cuórum, mientras la oposición se mantenía fuera del plenario exigiendo respuestas de parte de Pueblo Soberano, hasta que finalmente el jefe oficialista tomó la palabra.

Nogui Acosta: ‘No avalamos los comentarios de Cindy Murillo’

Después de que la sesión estuvo suspendida por más de una hora, el jefe del PPSO, Nogui Acosta, ofreció una especie de disculpa en la que, a la vez, dijo que ha habido exabruptos desde todas las fracciones, por lo que hizo un llamado a la calma.

“Nos tenemos que respetar desde las diferentes figuras en que estamos. El Partido Pueblo Soberano llama a cada uno de los diputados a tener criterio a la hora de tomar estas decisiones. No avalamos los comentarios de doña Cindy Murillo. Creemos que fueron desafortunados y, por eso, ofrecemos una disculpa, tanto a doña Claudia como a doña Abril, así como a cada uno de los diputados”, declaró el vocero del gobierno.

Acosta señaló que, desde que iniciaron labores en mayo, con frecuencia hay diputados que hablan de forma incoherente, y siguen atacándose, pese a las promesas hechas a los costarricenses de tener respeto, debates de altura y ser productivos.

El jefe del PPSO hizo un llamado a que sea el fin de los problemas: “Cría vientos, y cosecharás tempestades. No queremos que este debate nos haga abdicar de nuestra responsabilidad”.

Apenas terminó Acosta, la presidenta legislativa anunció que aplicaría el artículo 107 del Reglamento, que permite dar un debate de ese tipo por un espacio de 30 minutos, con dos minutos para cada legislador.