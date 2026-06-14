Política

Diputada promovió y votó proyecto de ley que beneficiaría a sociedad de su familia

La legisladora forma parte de una sociedad familiar con una propiedad que alberga un hotel a orillas del lago Arenal

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Por Aarón Sequeira
Cindy Murillo, PPSO, lago Arenal
La diputada Cindy Murillo, de Pueblo Soberano, promovió y votó un proyecto de ley que beneficia a un negocio de su familia, a orillas del lago Arenal. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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