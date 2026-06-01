Política

Congreso autoriza actividad turística y productiva en embalse Arenal; diputado advierte error que podría afectar el proyecto

Iniciativa legal crea el área silvestre protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal, pero legislador del FA advierte que no hay estudios técnicos que respalden la propuesta

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Por Aarón Sequeira
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Los diputados celebraron la aprobación unánime del proyecto que crea el área silvestre protegida del embalse Arenal. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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