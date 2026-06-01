Congreso autoriza actividad turística y productiva en embalse Arenal; diputado advierte error que podría afectar el proyecto

Los diputados celebraron la aprobación unánime del proyecto que crea el área silvestre protegida del embalse Arenal.

Los diputados aprobaron el jueves 28 de mayo, en primer debate, el proyecto de ley que crea el área silvestre protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal, con una votación unánime de los 56 legisladores presentes en el plenario, pero en medio de advertencias por un error en la tramitación de la iniciativa legal.

Se trata del expediente 22.981, que le da categoría de paisaje nacional protegido, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) al espejo de agua del embalse Arenal, de 87 kilómetros cuadrados, y también autoriza el desarrollo de actividades productivas y turísticas desde la ribera de la laguna hasta los 548,58 metros sobre el nivel del mar.

El objetivo de la iniciativa es permitir, dentro de esa área silvestre protegida, actividades como pesca de subsistencia o consumo doméstico, de fomento, turística, deportiva y acuicultura, así como actividad recreativa acuática, de transporte acuático y temática, además de infraestructura turística y recreativa de bajo impacto, incluyendo la construcción de atracaderos turísticos.

Aunque la iniciativa busca permitir el desarrollo turístico y productiva de subsistencia en el espejo de agua del embalse Arenal, la ley exige que debe hacerse de acuerdo con un plan general de manejo y de reglamento de uso público en que participen varias instituciones, para proteger la actividad de generación de electricidad, así como la conservación de los recursos naturales de esa región.

La ley establece que, además del área silvestre protegida creada, habrá una zona de amortiguamiento de uso sostenible, de 50 metros a partir de la cota máxima establecida, que llega de la ribera a los 548 metros sobre el nivel del mar.

El proyecto de ley aprobado crea el área silvestre protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal, que comprende el embalse hasta los 548 metros sobre el nivel del mar desde la ribera del lago artificial. (Imagen tomada del proyecto 22981/La Nación)

En esa zona de amortiguamiento se permitiría el mantenimiento y desarrollo de infraestructura, es decir, obras menores y complementarias a las autorizadas dentro del área protegida del Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal.

Aparte de la desafectación de protección forestal que implica ese proyecto de ley, también se establecen los requisitos por cumplir para obtener títulos habilitantes de actividades turísticas y de los varios tipos de pesca.

Celebración y advertencia de yerro

La aprobación del proyecto fue muy celebrada por los diputados guanacastecos de las fracciones mayoritarias del Congreso, en particular Karol Matamoros, de Liberación Nacional (PLN), y Cindy Murillo, de Pueblo Soberano (PPSO), así como la sancarleña Diana Murillo y el alajuelense Eder Hernández, también del PLN.

No obstante, el frenteamplista Edgardo Araya lanzó una advertencia referida a la tramitación del proyecto de ley, pues enfatizó que toda creación de un área silvestre protegida, sobre todo cuando implica desafectación de territorios bajo protección ambiental, requiere de los debidos estudios técnicos, tal como lo ha advertido la Sala Constitucional.

De hecho, Araya instó a varios diputados a acompañarlo en una consulta ante la Sala Constitucional para blindar la iniciativa legal y determinar si realmente se cometió el yerro en la tramitación del expediente.

El diputado sancarleño explicó que, si la iniciativa llega a convertirse en ley, se correría el riesgo de que una acción de inconstitucionalidad afecte la ley ya vigente.