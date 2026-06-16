Política

Diputada rechaza hablar con ‘La Nación’ sobre su voto a proyecto de ley que beneficiaría negocio de su familia

Legisladora alegó que ya había hablado con otro medio sobre la ley que beneficia a su familia; allí dijo que volvería a votar, pese a mandato legal que lo prohíbe

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Por Aarón Sequeira
Diputada, Pueblo Soberano, Cindy Murillo, Lago Arenal
Cindy Murillo, diputada de Pueblo Soberano, de espaldas, estuvo conversando con el jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, y con el periodista de la fracción, José Conejo, este lunes en el plenario. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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