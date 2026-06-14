Política

Nogui Acosta niega que diputada reciba beneficios con ley que promueve desarrollo en lago Arenal

Diputada de Pueblo Soberano votó ley que autoriza actividad comercial a la orilla del lago Arenal, pese a que familiares tienen una sociedad propietaria de un terreno que alberga un hotel en el sitio

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Por Aarón Sequeira
14 de junio del 2026. Hotel Aurola en San José. 10:00 hrs. Asamblea Nacional del partido Pueblo Soberano (PPSO) con la participación de los diputados de la fraccion oficialista. En dicha sesión podría ser elegido secretario general del partido el señor Freddy Gonzalez. En la foto: Foto: Albert Marin.
El jefe del PPSO, Nogui Acosta, defendió a la diputada Cindy Murillo, quien votó a favor un proyecto de ley que podría beneficiar a un negocio familiar. (Albert Marín/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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