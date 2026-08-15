Perito informático envía carta a director de la DIS para exigir el cese de seguimientos en su contra

Costarricense denuncia supuesto seguimiento de la DIS. Remitió carta al director para exigir el cese. En imagen, Pablo Martínez, jerarca de la DIS.

El perito informático José Sánchez Pérez envió una carta al jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Pablo Martínez Bertozzi, en la que exige el cese inmediato de seguimientos, vigilancia y actos de hostigamiento hacia su persona y entorno.

La carta fue remitida al correo electrónico del director el 13 de agosto.

“He recibido reportes y evidencias técnicas que confirman la realización de seguimientos, vigilancia física y actos de hostigamiento en mi contra por parte de personal adscrito a esa institución y al gobierno”, indicó el ciudadano.

Este perito informático le ganó un recurso de amparo al Ministerio de Hacienda el 30 de julio del 2026, porque la institución no le contestó adecuadamente una solicitud de información sobre la compra de tecnología de la Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, anunciada por el ministro Rodrigo Chaves.

Sánchez explicó a La Nación que los supuestos actos de la DIS en su contra se habrían intensificado luego de que se hiciera público el voto 2026-029146 de la Sala Constitucional.

Sin embargo, aseguró que, desde los meses previos a las elecciones nacionales de febrero pasado, ya había comenzado a notar patrones de acoso en su contra. Según relató, estos comportamientos van desde el acoso digital y las interacciones en redes sociales hasta supuestos seguimientos físicos.

En la carta, Sánchez le argumentó al director de la DIS que este tipo de actos son “absolutamente improcedentes” y vulneran sus derechos fundamentales y el marco constitucional.

Sostiene que su situación está respaldada por precedentes constitucionales y expedientes activos ante instancias judiciales nacionales e internacionales.

“Cualquier continuación de estas prácticas de hostigamiento será documentada de manera técnica y forense, e incorporada de inmediato como prueba en los expedientes legales, penales y de responsabilidad institucional en curso, activando las respuestas jurídicas correspondientes sin previo aviso”, advirtió el informático.

Según Sánchez, quien además se describe como activista por los derechos digitales, aún no ha recibido respuesta por parte de la DIS.

La Nación remitió consultas a Casa Presidencial, debido a que la DIS está adscrita al Ministerio de la Presidencia.

Recurso de amparo ganado contra Hacienda

El 24 de junio, el ministro Chaves aseguró que Costa Rica incorporaría tecnologías desarrolladas por el Mossad. Un día después, el analista de ciberseguridad y perito informático presentó formalmente una solicitud de información pública.

Sin embargo, no recibió la información en el plazo de ley e interpuso un recurso de amparo, el 13 de ese mes. Dos días después, Hacienda le envió una respuesta.

Victor Carvajal, viceministro de Hacienda; Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda; y Laura Fernández, presidenta de la República. (Jose Cordero/José Cordero)

El 30 de julio, la Sala Constitucional declaró con lugar el amparo al considerar que la respuesta de Hacienda era “genérica”. En consecuencia, tuvo por vulnerados los derechos consagrados en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política.

En cumplimiento de la sentencia, Sánchez recibió una nueva respuesta de Hacienda en la que indicó que la adquisición de tecnología está en una etapa de exploración y análisis de alternativas tecnológicas.

Luego de esto, el ciudadano presentó una nueva solicitud de información a esa cartera ministerial, así como una denuncia y una solicitud de medida cautelar ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).

Secreto de Estado

El pasado 10 de agosto, la presidenta Laura Fernández declaró secreto de Estado múltiple información relacionada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad y el grupo Fuerza Élite.

La declaratoria fue emitida en el decreto 45870, publicada en La Gaceta de este lunes. Además, fue firmada por el ministro de Seguridad, Gerald Campos.

La Sala Constitucional ha recibido, al menos, tres gestiones contra la decisión de Fernández.