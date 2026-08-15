El País

Perito informático envía carta a director de la DIS para exigir el cese de seguimientos en su contra

El perito le ganó un amparo al Ministerio de Hacienda por no responder una solicitud de información sobre la adquisición de tecnología de la Mossad anunciada por Rodrigo Chaves

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Por Sebastián Sánchez
Costarricense denuncia supuesto seguimiento de la DIS. Remitió carta al director para exigir el cese. En imagen, Pablo Martínez, jerarca de la DIS.
Costarricense denuncia supuesto seguimiento de la DIS. Remitió carta al director para exigir el cese. En imagen, Pablo Martínez, jerarca de la DIS. (Presidencia/Presidencia)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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