El País

Ministerio de Hacienda deberá explicar uso de tecnología de Israel y el Mossad para combatir evasión fiscal, ordena Sala Constitucional

El tribunal consideró ‘genérica’ la respuesta entregada a un ciudadano que consultó un ciudadano sobre herramientas israelíes

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Por Sebastián Sánchez
La Sala Constitucional condenó al Ministerio de Hacienda por no entregar información relacionada con herramientas israelíes.
La Sala Constitucional condenó al Ministerio de Hacienda por no entregar información relacionada con herramientas israelíes. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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