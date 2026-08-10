Ministerio de Hacienda deberá explicar uso de tecnología de Israel y el Mossad para combatir evasión fiscal, ordena Sala Constitucional

La Sala Constitucional condenó al Ministerio de Hacienda por no entregar información relacionada con herramientas israelíes.

La Sala Constitucional condenó de forma unánime al Ministerio de Hacienda por no entregar a un ciudadano información relacionada con las herramientas tecnológicas de origen israelí que implementará esa cartera para combatir la evasión fiscal.

El 24 de junio, en conferencia de prensa, el gobierno hizo el anuncio. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, dijo: “Vienen tecnologías desarrolladas por el Mossad (agencia de inteligencia) en Israel para detectar el contrabando en este país a través de las importaciones. Yo no voy a revelar más detalles”.

Un día después, el analista de ciberseguridad y perito informático José Sánchez Pérez presentó formalmente una solicitud de información pública.

El ciudadano solicitó información sobre el marco legal que permite el uso de un software de inteligencia para el tratamiento masivo de datos de ciudadanos, así como detalles sobre sus capacidades técnicas, entre ellas el uso de inteligencia artificial para elaborar perfiles, realizar análisis predictivos o recopilar información de distintas fuentes.

Pidió conocer las medidas de ciberseguridad y de auditoría, si los datos pueden ser compartidos con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) u otros organismos de inteligencia, y las garantías de protección de datos personales. Consultó, además, si se realizó una evaluación de impacto y si la información se almacena en servidores estatales o puede ser transferida al extranjero.

El ciudadano señaló que la Administración no respondió dentro del plazo de 10 días hábiles que considera aplicable, el cual venció el 9 de julio de 2026. El 13 de ese mes interpuso el recurso de amparo.

Hacienda le envió una respuesta el 15 de julio y señaló a la Sala que, con esa contestación, consideraba satisfecha la solicitud del ciudadano.

Mossad es un servicio de inteligencia del Estado de Israel. (Mossad/Mossad)

¿Que resuelve la Sala?

La Sala Constitucional consideró “genérica” la respuesta que brindó Hacienda a Sánchez.

“(La respuesta) es genérica, pues no abarca ni detalla cada uno de los puntos solicitados por el petente, tampoco se le justifica el porqué de la omisión de respuesta. Si bien, esta Sala ha indicado que no implica la obtención de una respuesta favorable o no, sí implica la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado”, resolvieron los magistrados en el voto 2026-029146.

Según el voto, los altos jueces estimaron que la autoridad accionada incumplió su deber constitucional de brindar una respuesta clara, completa y jurídicamente suficiente al recurrente.

En consecuencia, tuvieron por vulnerados los derechos consagrados en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política y se declaró con lugar el recurso de amparo.

Los magistrados ordenaron a Víctor Julio Carvajal Porras, viceministro de Ingresos de Hacienda, que brinde respuesta completa a las consultas remitidas en un plazo de diez días a partir de la notificación del fallo.

Se condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

La orden de la Sala se situó sobre el viceministro Carvajal (izq. de la foto). (Jose Cordero/José Cordero)

¿Cuál fue la respuesta ‘genérica’ de Hacienda?

La siguiente fue la respuesta textual del Ministerio de Hacienda, calificada por los altos magistrados como “genérica”.

“Desde inicio de nuestra gestión en el Ministerio de Hacienda, hemos mantenido el compromiso de lucha contra el contrabando y la evasión de impuestos, lo que se ha venido demostrando con las diferentes acciones y planes de control en distintas partes del territorio nacional, así como con el anuncio de iniciativas de ley que se remitirán próximamente a la Asamblea Legislativa y del uso de herramientas tecnológicas que faciliten la fiscalización y los controles a nivel de Aduanas, Tributación y Policía de Control Fiscal.

En materia tecnológica nuestro objetivo es contar con herramientas, lo suficientemente robustas, que nos permitan detectar irregularidades en el ingreso de mercancías al país y en el accionar de los contribuyentes. Actualmente, estamos en la etapa de exploración y análisis de opciones, sin decisiones tomadas. Con mucho gusto, en el momento oportuno, atendiendo el principio de transparencia y rendición de cuentas, compartiremos con usted y con toda la ciudadanía la información que corresponda sobre las herramientas a utilizar”.