Política

Laura Fernández declara secreto de Estado la información de la DIS, Fuerza Élite y Consejo Nacional de Seguridad

El decreto establece secreto de Estado sobre los procedimientos de contratación pública vinculados con esos entes

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Por Sebastián Sánchez
22/06/2026, San José, Casa Presidencial, conferencia de prensa de la presidenta Laura Fernández junto al ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.
La presidenta Laura Fernández y el ministro de Seguridad, Gerald Campos, declararon secreto de Estado cualquier información relacionada con la DIS, Consejo de Seguridad y Fuerza Élite. (Jose Cordero/José Cordero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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