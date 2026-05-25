Laura Fernández inicia reuniones para coordinar lucha contra el crimen organizado

25/05/2026, San José, Ministerio de Seguridad, reunión de la presidenta Laura Fernández con el ministro de seguridad Gerald Campos, el ministro de justicia Gabriel Aguilar y directores de policía de todo el país.

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, arribó a las instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública, la mañana de este lunes, para poner en marcha la primera de una serie de reuniones semanales en las que, afirma, articulará a las fuerzas policiales del país y fortalecerá la lucha contra el crimen organizado.

A estos encuentros, que se llevarán a cabo cada lunes a las 8 a. m. en estas mismas instalaciones, los denominó “Fuerza Élite”, y están convocados el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; el ministro de Seguridad, Gerald Campos, y los jefes del resto de cuerpos policiales de Costa Rica.

De acuerdo con las primeras declaraciones de Fernández, estas reuniones serán técnicas y, durante los encuentros, se revisarán datos de inteligencia, se verificará qué están haciendo los cuerpos policiales, qué pasó durante la semana y qué “golpes” darán las autoridades durante la semana siguiente.

Además, afirmó, se trazarán metas en seguridad a 30, 60 y 90 días.

La presidenta definió esta mañana la lucha contra el crimen organizado como su prioridad durante el mandato, que inició el pasado ocho de mayo.

“El objetivo de esta reunión es que no encuentre el crimen organizado fisuras entre nosotros, es que no encuentre el crimen organizado desarticulación entre nosotros. Que, por el contrario, vea una respuesta táctica fuerte, comprometida y unida”, dijo.

Poco antes de iniciar la reunión, la cual fue declarada confidencial, la presidenta instó a que, en las próximas semanas, acudan a estos encuentros representantes del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa. A su juicio, las reformas no solo dependen del Ejecutivo, sino también de los otros dos poderes del Estado.

Al finalizar la reunión, la presidenta y los dos ministros presentes brindarán declaraciones a la prensa.