Sucesos

Laura Fernández inicia reuniones para coordinar lucha contra el crimen organizado

La mandataria denominó estos encuentros como “Fuerza Élite” y se llevarán a cabo cada semana con los jefes de las distintas policías y los ministros de Seguridad y Justicia

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Por Natalia Vargas
25/05/2026, San José, Ministerio de Seguridad, reunión de la presidenta Laura Fernández con el ministro de seguridad Gerald Campos, el ministro de justicia Gabriel Aguilar y directores de policía de todo el país.
25/05/2026, San José, Ministerio de Seguridad, reunión de la presidenta Laura Fernández con el ministro de seguridad Gerald Campos, el ministro de justicia Gabriel Aguilar y directores de policía de todo el país. (Jose Cordero/José Cordero)







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“Fuerza Élite”Laura Fernándezseguridad
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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