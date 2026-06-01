Política

Laura Fernández designa a exasesor de Rodrigo Chaves como nuevo director de la DIS

Su nombramiento rige a partir de este lunes 1° de junio

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Por Sebastián Sánchez
Pablo Martínez será nuevo director de la DIS.
Pablo Martínez será nuevo director de la DIS. (Presidencia/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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