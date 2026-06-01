Laura Fernández designa a exasesor de Rodrigo Chaves como nuevo director de la DIS

La presidenta de la República, Laura Fernández, nombró como nuevo jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) a Pablo Martínez Bertozzi, quien se desempeñó como asesor presidencial durante el gobierno de Rodrigo Chaves.

Martínez Bertozzi es abogado de profesión y su nombramiento rige a partir de este 1° de junio.

Según el perfil de LinkedIn del nuevo jerarca, se desempeñó como asistente del Consejo de Gobierno entre mayo y noviembre del 2022, y a partir de esta última fecha entró a fungir como asesor presidencial durante el resto del periodo.

Según el artículo 5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la DIS, el nombramiento del director es libre a juicio del presidente o del ministro de la Presidencia.

De acuerdo con el mismo numeral, las responsabilidades del funcionario serán el “planeamiento, programación, dirección, coordinación y supervisión de actividades técnicas, científicas, administrativas, de inteligencia e investigaciones, con programas sustantivos del más alto grado de dificultad, confidencialidad y responsabilidad del ámbito nacional, con la finalidad de velar por la seguridad del Estado”.

Según una consulta en la web pública del Colegio de Abogados, Martínez Bertozzi se incorporó como abogado en noviembre del 2025.

DIS

La DIS es una policía que está bajo el mando exclusivo de la Presidencia de la República de Costa Rica y funciona principalmente como órgano informativo del mandatario de turno, en materia de seguridad nacional.

Esa institución se creó en 1963, como la Agencia de Seguridad Nacional, durante el gobierno de Francisco Orlich Bolmarcich (1962-1966) y estaba originalmente adscrita al Ministerio de Seguridad Pública.

En el 2025, después de múltiples polémicas con las DIS tras acusaciones de supuestos seguimientos o espionajes a exdiputados, la exlegisladora frenteamplista, Priscilla Vindas, propuso cerrar esa institución (25.070). Sin embargo, su iniciativa no ha encontrado apoyo en el Congreso.