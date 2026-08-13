Política

Presentan recurso de amparo contra decreto de Laura Fernández que declara secreto de Estado amplia información: conozca los argumentos

Un ciudadano presentó un recurso de amparo por declaratoria de la presidenta. Conozca los argumentos

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Por Sebastián Sánchez y Cristian Mora
Cuatro abogados dudan de la constitucionalidad de la declaratoria de secreto de Estado emitida por Laura Fernández.
Presentan amparo contra decreto de Laura Fernández que declaró multiple información como secreto de Estado. (La Nación/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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