Política

¿Puede el gobierno ocultar información? Cuatro abogados ven inconstitucional el secreto de Estado de Laura Fernández y uno lo defiende

Cinco abogados analizan la constitucionalidad, los alcances y los límites del decreto de secreto de Estado firmado por Laura Fernández

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Por Sebastián Sánchez
Cuatro abogados dudan de la constitucionalidad de la declaratoria de secreto de Estado emitida por Laura Fernández.
Cuatro abogados dudan de la constitucionalidad de la declaratoria de secreto de Estado emitida por Laura Fernández. (La Nación/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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