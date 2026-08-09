Dirigentes de San Carlos afines a Rodrigo Chaves exigen a Pueblo Soberano no imponer candidato a alcalde para 2028; petitoria desató gritos y conflicto en reunión (videos)

Freddy González, secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), protagonizó un tenso intercambio con integrantes del movimiento afín a Rodrigo Chaves de San Carlos durante la reunión de este sábado.

Una organización de dirigentes de San Carlos afín al movimiento político del expresidente y actual ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, exigió al Partido Pueblo Soberano (PPSO) que no imponga al actual alcalde, Juan Diego González, como candidato para las elecciones municipales de 2028 y que permita a las bases sancarleñas participar en la definición de las candidaturas.

El reclamo fue planteado este sábado durante una reunión que congregó a más de 220 personas en el salón La Montañita, en San Juan de Ciudad Quesada, entre dirigentes del movimiento político, miembros del Comité Ejecutivo Superior del PPSO y diputados oficialistas de Alajuela.

Así fue la reunión en San Carlos que terminó en un tenso intercambio entre el movimiento afín a Rodrigo Chaves y dirigencia de Pueblo Soberano

Los integrantes de la agrupación sancarleña acudieron vestidos de blanco a la actividad, convocada para explicar el proceso que seguirá el partido de cara a las próximas elecciones municipales.

Se trata de una organización de simpatizantes del movimiento político de Chaves, que se autonomina como “movimiento rodriguista” y está organizada en los 13 distritos de San Carlos, pero no forma parte de la estructura formal del PPSO.

La reunión estuvo marcada por momentos de tensión entre algunos de los asistentes y el secretario general del PPSO, Freddy González, ante el reclamo de los dirigentes locales de tener participación en la escogencia de las papeletas municipales. Ante el aumento de la tensión, el diputado oficialista, José Miguel Villalobos, intervino para hacer un llamado a la calma.

Molestia por la presencia del alcalde de San Carlos, Juan Diego González

Lázaro Díaz, coordinador del movimiento en el distrito de Pocosol, explicó a La Nación que lo que detonó el conflicto fue la presencia del actual alcalde de San Carlos, Juan Diego González, quien durante la reunión estuvo sentado en la mesa principal junto al comité ejecutivo y los diputados del PPSO.

“Ese fue uno de los detonantes y uno de los errores que cometieron: lo sentaron en la mesa principal, donde él no tenía que estar ahí absolutamente haciendo nada. La reunión era entre Freddy, el secretario, y nosotros”, indicó el coordinador político.

González llegó al cargo por el Partido Liberación Nacional (PLN), pero posteriormente renunció a la agrupación y se acercó al oficialismo. En febrero pasado, Chaves lo criticó y lo llamó “alcalde chicharronero”, luego de que, durante la campaña electoral, organizara un recibimiento en San Carlos para el entonces candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, en el que se repartieron chicharrones.

Integrantes del movimiento afín a Rodrigo Chaves de San Carlos acudieron vestidos de blanco a la reunión con dirigentes del Partido Pueblo Soberano (PPSO), realizada este sábado en San Juan de Ciudad Quesada. (Facebook: PPSO/Cortesía)

Díaz afirmó que la organización política interpretó la ubicación del alcalde junto a la dirigencia del PPSO como una señal de un intento de imponerlo como candidato para las elecciones municipales de 2028. “Ellos vienen de una vez marcando la cancha, sentándonos al alcalde. Y pues nosotros nos quedamos totalmente anonadados”, manifestó.

En una entrevista realizada por el medio local Villa Quesada TV, Harold Solano, miembro de la estructura política sancarleña, coincidió en que la presencia del alcalde González en la mesa principal generó molestia y aseguró que los dirigentes locales rechazan que desde el partido se defina anticipadamente quién deberá encabezar la papeleta.

Por su parte, Marco Luis Corrales Arias, presidente del movimiento, explicó que buscan que las candidaturas a alcaldes, regidores y concejales sean definidas mediante procesos democráticos en los que participen las bases de cada distrito.

Corrales reconoció que el PPSO no lleva a cabo elecciones distritales, pero afirmó que podrían establecerse mecanismos para que cada distrito participe en la definición de las personas que los representarán en las papeletas municipales.

Sobre una eventual candidatura del actual alcalde, Juan Diego González, aseguró que no tendrían inconveniente en respaldarlo si resulta escogido mediante un proceso democrático a nivel cantonal. No obstante, cuestionó que González fuera ubicado en la mesa principal durante la reunión.

Corrales insistió en que la estructura respetará el resultado si González es escogido democráticamente y afirmó que su reclamo es que las decisiones sobre las candidaturas no sean tomadas de manera unilateral. “San Carlos quiere democracia”, sostuvo.

La presidenta del PPSO y diputada oficialista por San José, Mayuli Ortega, fue una de las dirigentes del partido que recibió la carta enviada por el movimiento afín a Rodrigo Chaves, en la que plantearon que la candidatura a la Alcaldía de San Carlos para las elecciones municipales de 2028 debe definirse mediante un proceso democrático. (Facebook: PPSO/Cortesía)

Movimiento político envió carta a la cúpula del PPSO

Díaz también explicó que la molestia surgió y aumentó debido a que previamente habían enviado una carta a la dirigencia del partido, incluida su presidenta, Mayuli Ortega, y el secretario general, Freddy González, para plantear sus demandas de participación en las decisiones políticas del cantón. Además, enviaron la misiva a todos los diputados del PPSO que representan a Alajuela.

En el documento, la estructura pidió ser reconocida por el PPSO y mantener una coordinación directa con la dirigencia nacional, además de solicitar que se aclarara cuál sería su papel dentro de la agrupación.

Según Díaz, uno de los planteamientos de la estructura es que las bases tengan derecho a escoger a sus postulantes para las elecciones municipales de 2028.

No obstante, la agrupación indicó que inicialmente no hubo respuesta y, durante la actividad, hubo resistencia a permitir la lectura del documento. Finalmente, se sometió a votación entre los presentes, quienes estuvieron de acuerdo en que se leyera.

José Miguel Villalobos intervino en el conflicto

En uno de los videos, facilitado a La Nación por Lázaro Díaz, coordinador del movimiento político de Pocosol, se observa un intercambio entre integrantes de la estructura y el secretario general de Pueblo Soberano, Freddy González.

José Miguel Villalobos llama a la calma tras tenso intercambio entre Freddy González y movimiento afín a Rodrigo Chaves de San Carlos

En medio de la discusión, González pidió levantar la mano a quienes querían escuchar la información que llevaba a la reunión y afirmó que se dirigiría a ellos. “Los demás, si quieren, se retiran”, manifestó.

En otro momento, González explicó que los estatutos del partido son definidos por la Asamblea Nacional y se dirigió a los delegados nacionales de San Carlos que forman parte de ese órgano. Indicó que, si los dirigentes locales querían impulsar algún cambio, debían remitir su planteamiento a la Asamblea Nacional, por tratarse del máximo órgano partidario.

González también afirmó que había llegado a la reunión para responder la carta enviada por la estructura rodriguista y que lo hacía con respeto.

Posteriormente, los ánimos subieron de tono. En otro video se observa al diputado oficialista por Alajuela, José Miguel Villalobos, intervenir para hacer un llamado a la calma y la tranquilidad.

Durante su intervención, Villalobos cuestionó la idea de dirigirse a los sancarleños bajo una lógica de que “los que mandan están al frente y los de abajo obedecen”.

“Conozco a Freddy de muchos años y sé que es un hombre decente y líder político, pero aquí hay que manejar las cosas diferente”, manifestó el legislador.

En otro video, difundido en redes sociales por el medio local Entre Nosotros, Villalobos advirtió que en San Carlos “hay que tener mucho cuidado porque las bases sancarleñas son ganadoras, pero son rudas y no aguantan presiones y mucho menos gritos”.

El diputado también se dirigió directamente a González: “Un llamado de atención. Yo te conozco, sos mi amigo de hace años, pero a veces elevarle la voz a un sancarleño no es la mejor salida”.

La Nación consultó al secretario general del PPSO, Freddy González, y al alcalde de San Carlos, Juan Diego González, sobre los cuestionamientos planteados por el movimiento rodriguista sancarleño. Al cierre de esta publicación, ninguno de los dos había respondido.

La presencia del alcalde de San Carlos, Juan Diego González, en la mesa principal junto a dirigentes y diputados del PPSO generó molestia entre integrantes del movimiento afín a Rodrigo Chaves. (Facebook: PPSO/Cortesía)

Villalobos: estructura afín a Chaves marcó la cancha

En entrevista con La Nación, Villalobos confirmó que participó en la reunión y que la dirigencia sancarleña afín a Chaves planteó que no aceptará imposiciones de candidaturas. El legislador aseguró que respalda esa posición.

“La estructura sancarleña marcó la cancha ayer de que los dejen escoger ellos las papeletas de regidores, alcaldes, síndicos, vicealcaldes y todo lo demás que tiene que ver con San Carlos y me parece que tiene razón”, afirmó Villalobos.

El legislador rechazó que durante la reunión la dirigencia del PPSO hubiese propuesto a Juan Diego González como candidato o anunciado una decisión para favorecerlo.

No obstante, Villalobos reconoció que sentar al alcalde en la mesa principal, junto con diputados y miembros del Comité Ejecutivo Superior del PPSO, pudo generar entre los asistentes la percepción de que existía un respaldo hacia una eventual candidatura.

“Lo que sí es claro es que don Juan Diego ha manifestado su interés en ser candidato a alcalde por Pueblo Soberano y eso, pues, a la gran mayoría de la dirigencia rodriguista de San Carlos no le parece”, declaró.

Villalobos aseguró que los alcaldes que renunciaron a otras agrupaciones políticas para acercarse al PPSO no tienen garantizada automáticamente una candidatura para buscar la reelección en 2028. Según el diputado, serán las bases afines a Chaves de cada cantón las que deberán determinar si esos alcaldes pueden encabezar las papeletas municipales.