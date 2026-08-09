Política

Dirigentes de San Carlos afines a Rodrigo Chaves exigen a Pueblo Soberano no imponer candidato a alcalde para 2028; petitoria desató gritos y conflicto en reunión (videos)

Este sábado se llevó a cabo una reunión con más de 220 personas que tuvo momentos de tensión entre dirigentes locales y el secretario general del PPSO, Freddy González. Dirigentes están en contra de una eventual candidatura del actual alcalde, Juan Diego González

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Por Cristian Mora y Lucía Astorga
Actividad del PPSO en San Carlos
Freddy González, secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), protagonizó un tenso intercambio con integrantes del movimiento afín a Rodrigo Chaves de San Carlos durante la reunión de este sábado. (Facebook: PPSO/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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