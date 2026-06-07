Política

Asambleístas de Pueblo Soberano rompen cuórum y queda pendiente elección de autoridades internas

La Nación constató que, conforme avanzaba la jornada, varios asambleístas comenzaron a abandonar el salón donde se desarrollaba la actividad, incluso, se escucharon gritos

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Por Cristian Mora
Asamblea Nacional PPSO
El nombre que más había sonado para asumir la Secretaría General era el del líder cooperativista y coordinador de operaciones y logística del PPSO, Freddy González. (Cristian Mora/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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