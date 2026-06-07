Asambleístas de Pueblo Soberano rompen cuórum y queda pendiente elección de autoridades internas

El nombre que más había sonado para asumir la Secretaría General era el del líder cooperativista y coordinador de operaciones y logística del PPSO, Freddy González.

La Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se suspendió este domingo luego de que se rompiera el quórum necesario para continuar la sesión. Así lo confirmaron dos delegados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a su salida de la actividad.

La sesión, que se llevó a cabo en el Hotel Delta by Marriott Aurola, tenía entre sus principales objetivos llenar vacantes dentro de la estructura partidaria, incluida la Secretaría General, así como aprobar cambios a las normas internas de cara a las elecciones municipales de 2028.

Gritos en la asamblea

La Nación constató que, conforme avanzaba la jornada, varios asambleístas comenzaron a abandonar paulatinamente el salón donde se desarrollaba la actividad, saliendo uno a uno.

En medio de esa situación, una de las asistentes descendió desde el área donde sesionaba la Asamblea hasta el lobby, donde se encontraba la prensa y por donde salieron los asambleístas y exclamó: “¡Pendejos! Se fueron de uno en uno para que no los vieran. Ahora sí no van quedar en nada después de esto”.

Pese a contar con el respaldo de varios diputados oficialistas, Freddy González aseguró que fue hasta la mañana de este domingo cuando tuvo conocimiento de una segunda candidatura para la Secretaría General. (Cristian Mora/La Nación)

Entre los cargos vacantes que debían llenarse figura la Secretaría General, puesto que ocupó anteriormente Boris Marchegiani, quien dejó el cargo tras ser nombrado embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (ONU).

Entre los nombres que sonaban para asumir el puesto figuraba Freddy González, líder cooperativista, coordinador de operaciones y logística del PPSO y uno de los organizadores de la marcha convocada por sectores chavistas contra el fiscal general, Carlo Díaz.

Además, los asambleístas iban a elegir, mediante votación secreta, a la persona que ocupará la Secretaría General suplente y varias vocalías dentro de la estructura partidaria.

González aseguró a La Nación que decidió postular su nombre con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria y consolidar la institucionalidad del oficialismo de cara a los próximos procesos electorales.

“Se hace necesario estructurar este partido para el mediano y el largo plazo. Sin duda, queremos ser un bastión para el gobierno de turno y para la Asamblea Legislativa”, afirmó.

La Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se suspendió este domingo luego de que se rompiera el quórum necesario para continuar la sesión. (Cristian Mora /La Nación)

El aspirante cuenta con el respaldo de los diputados oficialistas Marta Esquivel, Antonio Barzuna, Gonzalo Ramírez, Ana Ruth Esquivel y María Camareno, así como de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y el jefe de fracción, Nogui Acosta.

Sin embargo, durante la Asamblea surgieron señales de una eventual disputa interna por el cargo.

González aseguró a la prensa que fue hasta la mañana de este domingo cuando tuvo conocimiento de una segunda candidatura para la Secretaría General. No obstante, indicó desconocer el nombre de la persona.

Circularon versiones de que la postulación estaría vinculada a un grupo cercano a la diputada y presidenta del partido, Mayuli Ortega.

Antes de iniciar la Asamblea, Ortega confirmó a La Nación la existencia de otras postulaciones para la Secretaría General, aunque declinó revelar los nombres de los aspirantes o si respaldaba alguna de esas candidaturas.