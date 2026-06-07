Política

Asamblea Nacional de Pueblo Soberano: Freddy González, organizador de marcha contra el Fiscal, aspira a dirigir estructura interna del partido

Líder cooperativista busca la Secretaría General con apoyo de parte de la bancada oficialista, mientras surgen otras candidaturas para uno de los principales cargos de la agrupación

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Por Cristian Mora
Asamblea Nacional PPSO
Freddy González, coordinador de operaciones y logística del PPSO y uno de los organizadores de la marcha contra el fiscal general, Carlo Díaz, aspira a la Secretaría General durante la Asamblea Nacional del partido. Diputados oficialistas apoyan su postulación. (Cristian Mora/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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