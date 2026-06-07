Asamblea Nacional de Pueblo Soberano: Freddy González, organizador de marcha contra el Fiscal, aspira a dirigir estructura interna del partido

Freddy González, coordinador de operaciones y logística del PPSO y uno de los organizadores de la marcha contra el fiscal general, Carlo Díaz, aspira a la Secretaría General durante la Asamblea Nacional del partido. Diputados oficialistas apoyan su postulación.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) lleva a cabo este domingo 7 de junio su Asamblea Nacional, una sesión en la que la agrupación oficialista elegirá nuevas autoridades internas y discutirá una serie de reformas a su estatuto y reglamentos partidarios de cara a las elecciones municipales de 2028.

La Asamblea se realiza en momentos en que el oficialismo busca fortalecer su estructura territorial y consolidar la organización partidaria que le permita competir en los próximos comicios municipales, luego de que el chavismo tuviera dificultades para presentar candidaturas en diversos cantones durante las pasadas elecciones municipales.

La sesión está convocada para las 11 a. m. en primera convocatoria y para las 12 m. en segunda convocatoria, en el Hotel Delta by Marriott Aurola, en San José.

Cargos a elegir

Entre los cargos vacantes que deberán llenarse figura la Secretaría General, puesto que ocupó anteriormente Boris Marchegiani, quien dejó el cargo tras ser nombrado embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (ONU).

Además, los asambleístas elegirán, mediante votación secreta, a la persona que ocupará la Secretaría General suplente y varias vocalías dentro de la estructura partidaria.

La elección de la Secretaría General cobra especial relevancia debido a que se trata de uno de los principales cargos dentro de la organización partidaria y tendrá un papel clave en la coordinación territorial y electoral de la agrupación.

En días recientes, el nombre que más ha sonado para asumir la Secretaría General es el del líder cooperativista y coordinador de operaciones y logística del PPSO, Freddy González.

González aseguró a La Nación que decidió postular su nombre con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria y consolidar la institucionalidad del oficialismo de cara a los próximos procesos electorales.

“Se hace necesario estructurar este partido para el mediano y el largo plazo. Sin duda, queremos ser un bastión para el gobierno de turno y para la Asamblea Legislativa”, afirmó.

¿Quién es Freddy González?

González fue uno de los organizadores de la marcha convocada por sectores chavistas contra el fiscal general, Carlo Díaz. Además, durante varios años militó en el Partido Liberación Nacional (PLN). Incluso, organizó una manifestación, con alimentación incluida, para solicitar al expresidente Óscar Arias que se postulara nuevamente a la Presidencia de la República.

El aspirante cuenta con el respaldo de los diputados oficialistas Marta Esquivel, Antonio Barzuna, Gonzalo Ramírez, Ana Ruth Esquivel y María Camareno, así como de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y el jefe de fracción, Nogui Acosta.

Jiménez indicó que forma parte del grupo que impulsa su candidatura debido a que lo considera un líder que ha demostrado su “amor, cariño y honestidad por la patria”.

Consultado sobre si cuenta también con el respaldo de la presidenta Laura Fernández y del ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, González negó que su postulación responda a una solicitud de alguno de ellos.

“El expresidente en ese tema no debe meterse. Y la presidenta menos. Este es un tema donde realmente los que sí pueden participar (...) son los delegados”, manifestó.

Pugna por la Secretaría

No obstante, pese a contar con el respaldo de varios diputados oficialistas, González aseguró que fue hasta la mañana de este domingo cuando tuvo conocimiento de una segunda candidatura para la Secretaría General.

Según comentó, entre los asambleístas circulaban versiones de que la eventual postulación estaría vinculada a un grupo cercano a la diputada y presidenta del partido, Mayuli Ortega.

Consultada por La Nación, Ortega confirmó que existen otras postulaciones para la Secretaría General, aunque declinó revelar los nombres de los aspirantes.

Sobre Freddy González, destacó su papel dentro del movimiento chavista y en las campañas electorales vinculadas al expresidente Rodrigo Chaves.

“Don Freddy es un hombre que es un brazo operacional (...) ha movido toda la campaña de Rodrigo”, afirmó.

Asimismo, rechazó que una eventual elección de González implique que otra corriente dentro de la agrupación asuma el control del partido.

“Nosotros seguimos una línea y una línea roja. La semilla que sembró Rodrigo Chaves aquí, esa la estamos regando para que siga creciendo”, manifestó.

Ortega añadió que espera seguir contando con González dentro de la estructura partidaria, independientemente del resultado de la elección.

La elección de la Secretaría General del PPSO podría definirse entre más de un aspirante, luego de que surgieran versiones sobre una segunda candidatura durante la Asamblea Nacional. (Cristian Mora/La Nación)

Los asambleístas también deberán elegir nuevos integrantes del Tribunal de Elecciones Internas, el Tribunal de Ética y Disciplina y el Tribunal de Alzada.

Reformas al reglamento del partido

La Asamblea también conocerá una propuesta de reforma estatutaria que contempla modificaciones relacionadas con el registro de afiliados y militantes, los requisitos de participación dentro del partido, la estructura de la Asamblea Nacional y diversos aspectos vinculados con los procesos electorales internos.

Según la agenda distribuida por la agrupación, las reformas incluyen disposiciones transitorias relacionadas con las futuras candidaturas para las elecciones municipales de 2028 y cambios en los plazos vinculados a la organización partidaria.

Asimismo, los asambleístas discutirán modificaciones al reglamento del Tribunal de Elecciones Internas y aprobarán un nuevo Reglamento General de Capacitaciones.

La Asamblea Nacional constituye el máximo órgano deliberativo del partido y sus acuerdos deberán ser ratificados al cierre de la sesión.

La convocatoria fue realizada por el Comité Ejecutivo Superior del partido y prevé una agenda de 15 puntos.