Política

Gobierno de Laura Fernández nombra en la ONU a Boris Marchegiani, empresario que financió vallas contra jerarcas

Boris Marchegiani fue el artífice de las vallas que exigían la renuncia de Rodrigo Arias, Orlando Aguirre, Carlo Díaz y Marta Acosta

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Por Lucía Astorga
01/02/2026 San José, Monumental, Seguimiento Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.
El empresario Boris Marchegiani fue nombrado como embajador ante la ONU por el gobierno de Laura Fernández. Su nombre adquirió notoriedad tras financiar las vallas que exigían la renuncia de jerarcas de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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