Gobierno de Laura Fernández nombra en la ONU a Boris Marchegiani, empresario que financió vallas contra jerarcas

El empresario Boris Marchegiani fue nombrado como embajador ante la ONU por el gobierno de Laura Fernández. Su nombre adquirió notoriedad tras financiar las vallas que exigían la renuncia de jerarcas de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.

Boris Marchegiani, empresario que cobró notoriedad en 2025 por financiar vallas publicitarias en las que se exigía la renuncia de altos jerarcas del Estado, fue nombrado por el gobierno de Laura Fernández como embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (ONU).

Marchegiani estuvo detrás de los diseños y pagó para que la empresa Publiex colocara las vallas publicitarias en algunas de las autopistas más concurridas de la Gran Área Metropolitana, como la ruta 27 y Circunvalación.

Las piezas incluían la palabra “RENUNCIEN” sobre las imágenes de los presidentes de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y el Poder Judicial, Orlando Aguirre. También figuraban los jerarcas de la Contraloría General de la República; Marta Acosta, y de la Fiscalía General, Carlo Díaz.

Las vallas publicitarias fueron desplegadas por todo el país, en las principales carreteras nacionales.

En una entrevista con La Nación, antes de finalizar su periodo, Rodrigo Arias afirmó que había decidido renunciar a la presidencia del Congreso y a su curul, tras sufrir un quebranto de salud, pero que cambió de criterio una vez que comenzaron a aparecer las vallas en distintas partes del país.

Marchegiani también se desempeña como secretario general suplente del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO), agrupación que fue utilizada por el chavismo como “taxi” electoral para participar en los comicios nacionales de 2026. Bajo esa bandera, Laura Fernández fue postulada como candidata presidencial y resultó electa.

¿A quién sustituye?

El empresario sustituirá a la diplomática de carrera Maritza Chan, quien, pese a no contar con el rango de embajadora, dirigió la misión de Costa Rica ante la ONU desde el 2022, cuando el entonces presidente Rodrigo Chaves la designó para sustituir a Rodrigo Alberto Carazo.

El Consejo de Gobierno acordó, desde el 8 de abril, cesar las funciones de Chan en la ONU, a partir del 15 de mayo. La Cancillería justificó la decisión como “parte del proceso habitual de rotación del personal diplomático desde las misiones en el extranjero hacia la sede central de este Ministerio”.

Lo anterior, pese a la amplia experiencia de Chan en la principal organización multilateral del mundo y a la que Costa Rica aspira dirigir, mediante la candidatura de Rebeca Grynspan.

Chan ha sido un referente en temas de desarme y control de armas, en 2024 se convirtió en la primera mujer, en 79 años, en presidir la Comisión de Desarme y Seguridad Internacionales de la ONU.

Además, fue reconocida en dos ocasiones por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), como una de las principales agentes de cambio que abogan por el control de armas, el desarme y la no proliferación, en 2014 y 2021.

Defiende atestados

La Nación consultó a Marchegiani, previo a que se confirmara su nombramiento, si consideraba contar con los atestados suficientes para encabezar la embajada en la ONU a lo que respondió: “He tenido 40 años de negociaciones multilaterales y bilaterales. Si eso no es suficiente, yo no sé lo que es”.

Si bien el empresario reconoció no contar con experiencia diplomática, aseguró que las negociaciones en las que estuvo involucrado se efectuaron “de gobierno a gobierno, casi todas ellas”.

“Y yo he sido, en la mayoría de ellas, el negociador y el árbitro”, agregó.

Mencionó su experiencia en PEPEX.NET, que describió como una plataforma para facilitar transacciones internacionales de energía entre gobiernos y corporaciones, donde, según él, participó en negociaciones de alcance global.

El empresario dijo haber ocupado cargos ejecutivos en áreas de comercio y suministro de petróleo y derivados. Indicó que ha sido vicepresidente en Global Petroleum Corporation y Coastal Corporation, además de desempeñarse como negociador regional para las Américas en Tosco Corporation y como representante de ventas para Petróleos de Venezuela (PDVSA). T

También aseguró haber tenido interacción con grandes corporaciones del sector como Exxon, Petrobras, ARAMCO, PEMEX, Shell y Petronas en procesos de negociación y comercialización.

En el ámbito nacional, señaló que su actividad se ha concentrado en el turismo y el desarrollo sostenible. Indicó ser accionista del Gaia Hotel & Reserve y haber participado en organizaciones del sector turístico, así como en espacios de articulación público-privada, incluyendo —según él— su rol como representante del sector turismo ante el Consejo de Gobierno en 2018.