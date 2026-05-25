Gobierno anterior ordenó salida de embajadora ante la ONU, confirma Cancillería

La embajadora Maritza Chan (derecha) junto con Rebeca Grynspan (centro), candidata de Costa Rica a secretaria general de la ONU, y el excanciller Arnoldo André Tinoco (izquierda).

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto confirmó que la salida de la embajadora de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Maritza Chan Valverde, fue una decisión tomada por el Consejo de Gobierno Ampliado de la administración anterior, la de Rodrigo Chaves. El acuerdo se tomó desde el pasado 8 de abril.

La Cancillería aclaró que el cese de Chan rigió a partir del pasado 15 de mayo “y forma parte del proceso habitual de rotación del personal diplomático desde las misiones en el extranjero hacia la sede central de este Ministerio”.

Relaciones Exteriores agregó que será hasta que la funcionaria regrese que el Departamento de Recursos Humanos definirá el puesto dentro del Servicio Interno en el que será ubicada.

Chan Valverde dirigía la embajada ante la ONU desde el 2022, cuando el entonces presidente Rodrigo Chaves la designó para sustituir a Rodrigo Alberto Carazo.

En el 2020, durante el gobierno de Carlos Alvarado, la diplomática fue nombrada como embajadora representante permanente alterna de Costa Rica ante la ONU en New York.

La salida de Chan se suma a otros movimientos en el cuerpo diplomático. En abril pasado, el embajador de Costa Rica ante la República Popular de China, Alfredo Ortuño Victory, presentó su renuncia al cargo. En ese momento, también se confirmó la salida de la embajadora ante Chile, Adriana Murillo Ruin.

Las salidas de Ortuño y Murillo se sumaron a la de Christian Guillermet Fernández, quien dejó el cargo de embajador de Costa Rica ante los organismos de Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza.