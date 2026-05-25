Política

Gobierno anterior ordenó salida de embajadora ante la ONU, confirma Cancillería

La funcionaria dejó sus funciones desde el pasado 15 de mayo

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Por Sebastián Sánchez
La costarricense Rebeca Grynspan estuvo acompañada del canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, y la embajadora ante la ONU, Maritza Chan.
La embajadora Maritza Chan (derecha) junto con Rebeca Grynspan (centro), candidata de Costa Rica a secretaria general de la ONU, y el excanciller Arnoldo André Tinoco (izquierda). (Naciones Unidas (ONU)/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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