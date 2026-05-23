El País

Embajadora de Costa Rica ante la ONU dejará cargo

La diplomática fue nombrada en el 2022, designada por Rodrigo Chaves la designó

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Por Sebastián Sánchez
Maritza Chan Valverde era embajadora de Costa Rica ante las Naciones Unidas, en Nueva York. (Cortesía del MREC)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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