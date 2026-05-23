Embajadora de Costa Rica ante la ONU dejará cargo

Maritza Chan Valverde era embajadora de Costa Rica ante las Naciones Unidas, en Nueva York.

La embajadora de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Maritza Chan Valverde, dejará ese cargo.

La información fue confirmada a La Nación por una fuente con conocimiento del caso que solicitó el anonimato.

Chan Valverde ocupaba ese puesto desde el 2022, cuando el entonces presidente Rodrigo Chaves la designó para sustituir a Rodrigo Alberto Carazo.

En 2020, durante el gobierno de Carlos Alvarado, la diplomática fue nombrada como embajadora representante permanente alterna de Costa Rica ante la ONU en New York.

La salida de Chan se suma a otros movimientos en el cuerpo diplomático. En abril pasado, el embajador de Costa Rica ante la República Popular de China, Alfredo Ortuño Victory, presentó su renuncia al cargo. En ese momento, también se confirmó la salida de la embajadora ante Chile, Adriana Murillo Ruin.

Las salidas de Ortuño y Murillo se sumaban a la de Christian Guillermet Fernández, quien dejó el cargo de embajador de Costa Rica ante los organismos de Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza.

La Nación remitió consultas al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Sin embargo, al momento de publicar esta nota no se obtuvo respuesta.