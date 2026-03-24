Cancillería confirma salida del embajador de Costa Rica ante los órganos de la ONU en Ginebra

Christian Guillermet deja el cargo de embajador ante los organismos de la ONU en Ginebra, Suiza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto confirmó la salida de Christian Guillermet Fernández del cargo de embajador de Costa Rica ante los organismos de Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza.

Según la Cancillería, el movimiento forma parte del “proceso habitual de rotación del personal diplomático” desde las misiones en el extranjero hacia la sede central de este Ministerio.

“Por el momento, no se ha definido el puesto dentro del Servicio Interno en el que será ubicado el señor Christian Guillermet”, agregó ese Ministerio.

Cancillería no explicó a partir de cuándo Guillermet dejará su cargo que desempeñaba en Ginebra, Suiza.

El funcionario es un diplomático de carrera con estudios en Derecho y Ciencias Políticas. Además de la Cancillería, ha laborado en la Defensoría de los Habitantes y en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Guillermet fue vicecanciller en la administración del expresidente Carlos Alvarado.

Algunos de los organismos de la ONU en Ginebra son: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el Consejo de Derechos Humanos (IIMM), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras.

La oficina de Ginebra es una de las tres únicas oficinas administrativas importantes fuera de Nueva York, junto con las de Nairobi y Viena.