Política

Cancillería confirma salida del embajador de Costa Rica ante los órganos de la ONU en Ginebra

Funcionario ejerció como vicecanciller en la administración de Carlos Alvarado

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Por Sebastián Sánchez
Christian Guillermet deja el cargo de embajador ante los organismos de la ONU en Ginebra, Suiza. (Marvin Caravaca)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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