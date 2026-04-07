Renuncia embajador de Costa Rica en China, un hombre cercano al expresidente Óscar Arias

Alfredo Ortuño (izquierda) aquí en una comparecencia en la Asamblea Legislativa, el 23 de marzo de 2011.

El embajador de Costa Rica ante la República Popular de China, Alfredo Ortuño Victory, presentó su renuncia al cargo. Así lo confirmó la mañana de este martes el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André Tinoco, en el programa radiofónico Nuestra Voz.

La dimisión se hará efectiva a partir de mayo, justo cuando la presidenta electa, Laura Fernández, asumirá el gobierno de la República. El canciller confirmó, además, que Ortuño no tendrá opción de continuar en la Casa Amarilla, ya que no es un embajador de carrera.

La salida de Ortuño se produce en medio de un ambiente de tensión entre Costa Rica y China.

China le dijo públicamente a Costa Rica, haciendo referencia a Estados Unidos, que “sacrificar las relaciones para complacer a otros países no logra ganar el respeto de nadie”.

Hizo ese pronunciamiento luego de que autoridades costarricenses afirmaran que un ciberataque contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) habría sido ejecutado por un grupo vinculado a esa nación asiática.

Tinoco explicó que la embajadora ante Chile, Adriana Murillo Ruin, también regresará al país y, por ser diplomática de carrera, continuará vinculada a la Cancillería.

Alfredo Ortuño se desempeñaba como embajador de Costa Rica ante China. (Shutterstock/Shutterstock)

Las salidas de Ortuño y Murillo se suman a la de Christian Guillermet Fernández, quien deja el cargo de embajador de Costa Rica ante los organismos de Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza.

Según el canciller, estas salidas son “normales” dado que pronto habrá cambio de gobierno y, además, según explicó, lo usual es que esos funcionarios no duren más de cuatro años, salvo excepciones.

Cercano a Óscar Arias

Ortuño Victory ha sido un hombre cercano al expresidente Óscar Arias Sánchez. Fue director por Costa Rica del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el segundo gobierno de Arias.

En el 2014, el expresidente también nombró a Ortuño como su representante ante el Directorio Político del Partido Liberación Nacional (PLN). En ese momento, Arias explicó que se inclinó por Ortuño porque es su amigo desde hace mucho años y porque sus familias son muy cercanas.

Ortuño Victory ha sido cercano al expresidente liberacionista, Óscar Arias. (Albert Marin /Oscar Arias vota.)

Fue, también, tesorero de la campaña electoral de Arias en el 2006. Durante el periodo 2006-2010, Ortuño tuvo que hacer frente a cuestionamientos por la donación de $2 millones que el BCIE hizo al Gobierno de Costa Rica para que este pagara consultorías y asesorías, bajo la administración del entonces ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.

Si bien la Contraloría General de la República detectó un desorden en el manejo de esos recursos, al final dijo que no hubo irregularidad alguna porque no se trataba de fondos públicos.

Ortuño también fue embajador adjunto ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la primera administración de Arias. Además, fue embajador en Japón.