Política

Renuncia embajador de Costa Rica en China, un hombre cercano al expresidente Óscar Arias

Salida del diplomático ocurre en medio de las tensiones entre San José y Pekín

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Por Sebastián Sánchez
Alfredo Ortuño (izquierda) aquí en una comparecencia en la Asamblea Legislativa, el 23 de marzo de 2011. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO.)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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