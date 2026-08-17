Sucesos

Decisión del ministro de Justicia de eliminar las audiencias virtuales tendrá un efecto dominó en los costos del sistema judicial

El fin de las audiencias virtuales no solo exige más recursos al OIJ para trasladar privados de libertad, sino que incidirá en la saturación de las salas de juicio y la disponibilidad de defensores públicos. Audiencias de 10 minutos requerirán todo un operativo de movilización.

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Por Cristian Mora
Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, llegó a celdas del OIJ en un vehículo judicial desde Pérez Zeledón.
El fin del convenio de audiencias virtuales obligaría a realizar de forma presencial diligencias que antes podían atenderse desde los centros penitenciarios, lo que implicaría nuevos traslados de personas privadas de libertad. (Foto: John Durán)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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