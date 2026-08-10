Política

Carlo Díaz interpone amparo contra Ministerio de Justicia por cancelación de convenio de audiencias virtuales en cárceles; pide medida cautelar urgente

El Ministerio de Justicia suspendió el convenio tras una disputa con el Poder Judicial por la modalidad de la audiencia de medidas cautelares de alias Diablo

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Por Sebastián Sánchez
Carlo Díaz, fiscal general, presentó un amparo contra el Ministerio de Justicia para la decisión de romper convenio sobre audiencias virtuales para privados de libertad.
Carlo Díaz, fiscal general, presentó un amparo contra el Ministerio de Justicia para la decisión de romper convenio sobre audiencias virtuales para privados de libertad. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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