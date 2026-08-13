Economía

Ingresos tributarios cayeron en el primer semestre y endeudamiento sigue al alza

La recaudación del IVA se redujo, mientras que los ingresos por la renta mejoraron respecto al primer semestre de 2025

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Por Luis Enrique Brenes
Fotografias de San Jose para archivo
El nivel de endeudamiento del Gobierno alcanzó el 61,1% en junio, superando el 60,5% de mayo. Hacienda señaló que el ajuste al PIB realizado en julio por el BCCR tiene un impacto en el cálculo. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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