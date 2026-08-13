Ingresos tributarios cayeron en el primer semestre y endeudamiento sigue al alza

El nivel de endeudamiento del Gobierno alcanzó el 61,1% en junio, superando el 60,5% de mayo. Hacienda señaló que el ajuste al PIB realizado en julio por el BCCR tiene un impacto en el cálculo.

Los ingresos tributarios del Gobierno cayeron y el nivel de endeudamiento continuó al alza al cierre del primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según las más recientes cifras fiscales del Ministerio de Hacienda.

La recaudación tributaria alcanzó ¢3.340.147 millones, una caída de 0,5% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se situaron en ¢3.356.487 millones. La disminución representó una diferencia negativa de ¢16.340 millones.

El 39,1% de la recaudación provino del impuesto a los ingresos y utilidades (renta), el 36% correspondió al impuesto sobre el valor agregado (IVA), el 9,8% se originó en el impuesto único a los combustibles y el restante 15,1% se distribuyó entre los demás tributos, incluido el selectivo de consumo (4,1%), importaciones (2,8%) e impuestos a la propiedad (2,3%), entre otros.

Como porcentaje del producto interno bruto (PIB), los ingresos tributarios representaron el 6,3% en el semestre, su nivel más bajo en los primeros seis meses del año desde 2020, cuando fue del 5,7%.

A pesar de que la caída se mantuvo en junio, los ingresos tributarios mostraron una mejora respecto a mayo, cuando la reducción ascendió a ¢69.703 millones frente al mismo periodo de 2025.

En el caso de los ingresos totales, alcanzaron ¢3.784.494 millones al primer semestre de 2026, lo que representó un aumento de ¢4.064 millones en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se situaron en ¢3.780.430 millones.

El crecimiento se explica, principalmente, por el aumento de los ingresos no tributarios, las contribuciones sociales y los ingresos de capital.

Al cierre del segundo trimestre, la deuda del Gobierno Central ascendió a ¢32.449.765 millones, equivalente a $71.370 millones. En este periodo, la deuda registró un incremento de ¢1.149.069 millones en comparación con el cierre del año pasado, cuando ascendía a ¢31.300.696 millones.

La razón deuda/PIB se situó preliminarmente en 61,1% al mes de junio, lo que representó un aumento de 0,7 puntos porcentuales (p. p.) en comparación con el 60,4% registrado al cierre de 2025 y de 0,6 p. p. en relación con el 60,5% de mayo.

Renta mejora; IVA cae

El decrecimiento de los ingresos tributarios en el primer semestre responde, sobre todo, a la caída en la recaudación del IVA, que se redujo en ¢43.632 millones, al pasar de ¢1.246.017 millones en 2025 a ¢1.202.385 millones en 2026. La caída fue más intensa en el IVA de las aduanas que en el doméstico.

De igual manera, influyó la reducción en los ingresos del impuesto a la propiedad (¢22.649 millones menos), en particular el de vehículos; del impuesto selectivo de consumo (¢11.483 millones menos) y del impuesto sobre las importaciones (¢1.279 millones menos).

Estas caídas fueron parcialmente compensadas por el crecimiento del impuesto de renta, principalmente, aunque esto no fue suficiente para revertir por completo la reducción de los ingresos tributarios.

El impuesto a los ingresos y utilidades registró un crecimiento de ¢57.708 millones, lo que implicó una recaudación acumulada de ¢1.305.023 millones a junio de 2026, superior a los ¢1.247.316 millones del mismo lapso de 2025. La variación interanual fue de 4,6%.

Este incremento se sustentó en la renta pagada por las empresas, que cancelaron ¢56.849 millones más por este tributo. Por su parte, las personas físicas aportaron ¢3.687 millones más y la contribución de las remesas al exterior decreció en ¢2.829 millones.

Este avance, no obstante, refleja comportamientos muy distintos entre sectores. El mayor incremento correspondió a la partida Indefinido (¢48.001 millones más), cifra que aún se encuentra en depuración y podría variar, según Hacienda.

Para los sectores ya definidos, el principal impulso provino de las Actividades financieras y de seguros, que aportaron ¢36.544 millones adicionales. Le siguieron, con incrementos más moderados, Administración Pública (¢5.165 millones), Otras actividades (¢4.077 millones), Transporte y almacenamiento (¢3.357 millones) y Agricultura (¢2.950 millones).

En contraste, Manufactura registró la caída más marcada del periodo, con ¢26.644 millones menos. También retrocedieron Información y comunicaciones (¢7.684 millones), Actividades inmobiliarias (¢5.744 millones), Construcción (¢4.335 millones) y Alojamiento y servicios de comida (¢2.929 millones). Por su parte, Comercio se mantuvo estable.

Por último, al primer semestre se mantuvo el superávit primario de ¢513.132 millones. Este resultado se explicó por la diferencia entre los ingresos totales de ¢3.784.494 millones y el gasto primario de ¢3.271.362 millones.